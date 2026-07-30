Acun Ilıcalı’dan Hull City’e İstanbul’da boğaz turu

İngiltere Premier Lig'e yükselen Hull City'nin futbolcuları ve teknik ekibi, kulüp sahibi Acun Ilıcalı'nın davetiyle İstanbul Boğazı'nda düzenlenen boğaz turunda buluştu.

İngiltere Premier Lig'e yükselen Hull City'nin futbolcuları ve teknik ekibi, yeni sezon öncesinde kulüp sahibi Acun Ilıcalı'nın davetiyle İstanbul Boğazı'nda düzenlenen özel organizasyonda bir araya geldi. Geceye Hull City ekibinin yanı sıra spor dünyasından çok sayıda davetli ile kulübün ana sponsorlarından Corendon Airlines'ın temsilcileri katıldı.

Etkinliğe 112 yıllık geçmişiyle İstanbul'un simge tarihi teknelerinden Halas 71 ev sahipliği yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı