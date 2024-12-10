Üye Girişi
Haberler
Asgari ücret maratonu başladı! İşte 2. toplantı tarihi

Asgari ücret pazarlığı başladı! Bakan Işıkhan'dan umut dolu mesajlar

 Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Sabit gelirlilerin durumu en iyi seviyeye çıkacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad sonrası dönem için yüreklere su serpen sözler

Esad sonrası dönem için yüreklere su serpen sözler
Türkiye'den İsrail'in Suriye'de başlattığı işgale ilk tepki

İsrail'in 51 yıl sonra başlattığı işgale Türkiye'den ilk tepki

Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a Şike İma Edildi Tepkisi

Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a Şike İma Edildi Tepkisi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk'ün kendilerine şike imasında bulunduğunu öne sürerek sert bir yanıt verdi. Ilıcalı, futbolda adalet istediklerini vurguladı.

Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk'ün kendileri şike imasında bulunduğunu öne sürerek, tepki gösterdi.

Ilıcalı, Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Galatasaray'ın Sivasspor'u 3-2 mağlup ettiği maçta milli futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın rakip oyuncu Rey Manaj'ın sert darbesi nedeniyle sakatlanmasına ilişkin sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Metin Öztürk'ün, "Üç hafta önce Fenerbahçe maçına çıkmayan Rey Manaj, bugün Barış Alper Yılmaz'ı, bir milli futbolcuyu katletti." şeklindeki açıklamalarına yanıt veren Acun Ilıcalı, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim için futbolcuların sağlığı çok önemli. Geçmiş olsun dileğimi iletiyorum. Hiç kimsenin yaralanmasını ve üzülmesini istemeyiz. Ancak bizim futbolcularımız Trabzon'da hayati tehlike atlatırken, karşı camianın yaklaşımını biliyorsunuz. Biz hakem hatası lehimize olduğunda da söylüyoruz. Her zaman bu duruşumuz devam edecek. Adalet istiyoruz. Galatasaraylı hadsiz yöneticinin kendi oyuncusu sakatlandıktan sonra bizim kulübümüzü hedef göstermesi, sakatlayan futbolcuyu Fenerbahçe ile birleştirmeye çalışması... Bu oyuncu, geçen sezon kendisini yere atıp bizi şampiyonluktan etmiş. Yeni projeye göre aynı oyuncu bu sezon Fenerbahçe'ye karşı oynamamış. Sonra da kalkmış ve bizim maçta oynamamasına şike iması yapıyor. Sorsan konuşmaya gelmez. 'Vahim duyumlar var'. Duyum ne? Söyleyen yok."

Galatasaray Kulübüne çağrıda bulunan Ilıcalı, "Yöneticilerinizin konuşmaları sizi temsil ediyor. Sizin yöneticiniz çirkin bir şekilde şike imasında bulundu, haberiniz olsun. Yöneticiniz Rey Manaj konusunda Fenerbahçe maçında kasten oynamadı diyerek bizim şike yaptığımızı ima etti. Hayatınızda böyle arsız bir demeç gördünüz mü? Böyle adi bir suçlama gördünüz mü? Bu tip soytarılar böyle konuşmalar yaptıkça, tabii ki Türk futbolu kaosa sürüklenir. Biz haksızlığa isyan ediyoruz, siz 'Şike yaptınız.' diyorsunuz. Biz 'Burada böyle problem var ve adalet istiyoruz.' diyoruz, siz çıkmışsınız 'Yalı'da buluşuyorsunuz, yapı var.' diyorsunuz. Tiyatro değil artık. İş başka boyuta geçti. Güzel bir Hollywood filmi. Bizi suçlayanlara lanet ediyoruz, 'Yazıklar olsun.' diyoruz." şeklinde konuştu.

Son olarak adil bir sezon dileğinde bulunan Acun Ilıcalı,"İnşallah bu sezon da kimin ne olduğunu görürüz. Bizim için şike imasında bulunan şerefsizdir. İnsanlar birilerinin namusuna dil uzatırken hadlerini bilecekler. Hakem tartışılır ancak sen kimsin de bizi futbolcuyu ayartmakla suçluyorsun? Üzülerek söylüyorum. İnşallah bu çirkinlikler biter. Bizim rakiple ilgili eleştirimize bakın. Rakibin bize suçlamalarına bakın. Aradaki farkı göreceksiniz." diye görüş belirtti.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
img

Siyaset tarihine geçecek kare
img

Wanda'dan görülmemiş bir iş daha
img

Suriyeli ünlü ismin cesedi Esad'ın işkence merkezinde bulundu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Aşk Evlilik Boşanma 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İstanbul İSKİ su kesintisi! 10-11 Aralık Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Sancaktepe su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Bahar 28. bölüm tek parça izle! Bahar son bölüm ful HD izleme linki BUSKİ Bursa su kesintisi! 10-11 Aralık Mustafakemalpaşa, Nilüfer, İnegöl su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Bahar 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 10 Aralık Bahar yeni bölüm fragmanı izleme linki! Bahar CANLI izle! SHOW TV Bahar 28. bölüm CANLI izleme linki! ASAT Antalya su kesintisi! Muratpaşa, Alanya, Manavgat 10-11 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 10-11 Aralık Yüreğir, Çukurova, Sarıçam su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 10-11 Aralık Polatlı, Beypazarı, Yenimahalle su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 10-11 Aralık Karatay, Meram, Ereğli su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 10-11 Aralık Karabağlar, Bornova, Karşıyaka su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.