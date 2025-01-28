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Rashford Fenerbahçe'ye gelecek mi? Acun Ilıcalı'dan bomba itiraflar

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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Manchester United'dan Marcus Rashford transferiyle ilgili açıklamalar yaptı. Rashford'la ilgilendiklerine dair haberlerin doğru olmadığını belirten Ilıcalı, "Bu transfer bize önerildiğinde ve önümüze geldiğinde maalesef hayır dedik, yani bu transferle ilgili hiçbir şey yok" dedi.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin Asbaşkanı Acun Ilıcalı, İngiliz devi Manchester United'dan Marcus Rashford transferiyle ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

"BİZE ÖNERİLDİ, HAYIR DEDİK"

İngiliz Sky Sports canlı yayınına bağlanan Ilıcalı, "Rashford ile ilgilendiğimiz haberlerde yazıyordu. Her şeyden önce Rashford harika bir oyuncu. Ancak takımınızda, bazı planlarınız olduğunda, aynı pozisyonda birbirine çok benzeyen iki oyuncuya sahip olmak mantıklı değil. Bu tür oyuncuların sürekli oynaması gerekir ve eğer Rashford gelirse, diğer oyunculardan biri oynayamaz. Bu transfer bize önerildiğinde ve önümüze geldiğinde maalesef hayır dedik, yani bu transferle ilgili hiçbir şey yok. Tabii ki bazı söylentiler vardı ama çok rahat bir şekilde ilgilenmediğimizi söyleyebilirim. Ama Rashford iyi bir oyuncu" dedi.

Manchester United ve İngiliz kulüpleriyle aralarındaki ilişkiye dair gelen soruya Acun Ilıcalı, " Manchester United'da kalecimiz var. Altay Bayındır, üst düzey bir kaleci, onunla gurur duyuyorum. Onu iyi tanıyorum. Manchester United ile iyi ilişkilerimiz var. Futbolda her şey her an olabilir. Aston Villa ile de çok iyi ilişkilerim var. Futbolda ilişkiler önemlidir. Futbol, ilişkiler dünyasıdır" ifadelerini kullandı.

Rashford Fenerbahçe'ye gelecek mi? Acun Ilıcalı'dan bomba itiraflar
Haberler.com / Abdurrahim Efe - Spor
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Acun Ilıcalı'dan bomba itiraflar
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMelike Taştan:

Ufak at da civcivler yesin

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme4
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Haber YorumlarıSer_hat:

La dingil gsnin 3 verdiğine siz 13 veriyorsunuz.

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme1
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