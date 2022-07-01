Acun Ilıcalı'dan bir bomba daha! Şansal Büyüka ile TV8.5'ta spor programı yapması için görüştü

Müzisyen ve gazeteci Sina Koloğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tv8.5'ta program yapması için Acun Ilıcalı'nın duayen gazeteci Şansal Büyüka ile bir görüşme gerçekleştirdiği belirtti.

"ŞANSAL BÜYÜKA'NIN TV8.5 İLE ADI GEÇİYOR"

Koloğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Acun Ilıcalı bu yıl TV8.5 kanalını 'futbol ağırlıklı' bir yapı içinde değerlendirecek. Rıdvan Dilmen, Sergen Yalçın, Fırat Aydınus ve Murat Kosova gibi isimleri kadrosuna dahil etti. Son olarak hem yazılı basının hem de ekranın duayen bir ismi ile adı geçiyor; Şansal Büyüka.

"KESİN BİR DURUM YOK"

Kulağıma gelen, Şansal Büyüka'ya yapılan teklif, cuma ve cumartesi 'Maraton' benzeri bir program oldu. Şansal Büyüka'nın artık böyle bir program yapmak istemediği, olursa, haftada bir tek kişilik bir 'Haftalık değerlendirme' programı yapabileceği yönünde görüş bildirdiği bilgisine ulaştım. Hemen belirteyim, şu an kesin bir durum yok. Sadece karşılıklı niyetler belirtildi.

"HULL CITY MAÇLARININ YAYINLANMASI SÜRPRİZ OLMAZ"

Bu benim görüşüm; bu kanalda Acun'un sahibi olduğu Hull City maçlarının da yayınlanması sürpriz olmaz. Bir ön sezi de; Mehmet Demirkol. Ekranın 'güvenilir yüzü' olarak her daim öne çıkan bir isim. Edindiğim izlenim şu sıra Socrates' te yazan Demirkol'u Acun'un kanalında görmek istediği isimlerden biri. Ekipte yer alırsa, sürpriz olmayacak." ifadelerini kullandı.

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