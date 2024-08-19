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Acun Ilıcalı'dan Ali Koç'un Göztepe maçındaki hareketine tam destek

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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Göztepe maçında yaşanan olaylar hakkında konuştu. Ilıcalı, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un tribüne giremeyen taraftarlarına destek olmak için deplasman tribününe gitmesini ve sonrasında yaşanan olayları 'Fenerbahçe Başkanı'na yakışan bir hareket' olarak nitelendirdi. Ilıcalı, yaşananları 'futbolun içinde olmaması gereken olaylar' olarak değerlendirdi ve holiganizmin normalleştirilmemesi gerektiğini vurguladı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında konuk olduğu Göztepe ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ikinci yarısında yaşanan olaylar ise mücadelenin önüne geçerek geceye damgasını vurdu.

ALİ KOÇ'A DESTEK VERDİ

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, yaşananlara ilişkin Beyaz TV'de yaptığı açıklamada, "Daha güzel bir konuda konuşmak isterdim ama şartlar bunu gerektirdi. Futbol, Türkiye'de birçok insanın tutkusu. Yıllardan beri futbolun içindeyim ama resmi olarak yeni görev aldım" dedi.

"BAŞKA ÜLKEDE GİBİYDİM"

"Çok güzel şehrin, güzel bir takımının deplasmanına geldik" diyerek sözlerine devam eden Ilıcalı, "Maçın öncesinde anlamsız bir şekilde düşmanca tavırlar sergilenmeye başlandı. Ben Göztepe ile Fenerbahçe arasında bir gerilim veya olay hatırlamıyorum. Başka bir ülkede gibiydim. Göztepe taraftarını takdir ediyorum ama anlattığım olaylar bir camiayı bağlamaz. Bizim oturduğumuz yerin etrafında çok negatif bir enerji vardı. Sonra iş hakarete döndü. Yakın mesafeden 'şerefsiz' diye bağırıyor" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE BAŞKANI'NA YAKIŞAN BİR HAREKET"

Ilıcalı, sözlerinin devamında, "Gol oldu, hiçbirimiz kımıldamadık. Başkana bilgiler geldi, yaralananlar olduğu ve şiddet uygulandığına dair. Olayı duyar duymaz, hemen kendi taraftarının problemini çözmek istedi. Kural ihlali olabilir ama o anda onu düşünecek durumda değil. Orada yapılan hareket, Fenerbahçe Başkanı'na yakışan bir harekettir. Bir kez daha soruyorum, ülke nereye gidiyor? Holiganizm normalleştirilecekse ben karşısında olarak tepki görmeye hazırım. Konuşmamın asıl sebebi bir konuyu herkesin bilmesini istiyorum. Başkanımız tribünle muhatap olmuyor. Üzerine yabancı madde yağıyor, yine tepki vermiyor. Tahrik var mı? Yok" ifadelerini kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, tribüne giremeyen sarı-lacivertli taraftarlarına destek olmak amacıyla deplasman tribününe gitti. Güvenlik önlemleri altında tribünden ayrılarak oyuncuların çıkış tüneline hareket eden Koç'a tribünlerden yabancı maddeler atıldı. Bir şişenin isabet etmesi ve görevlilerden Fatih Özkan'ın itmesiyle Koç, yerde kalırken daha sonra ev sahibi kulüp görevlileri ile Koç ve korumaları arasında arbede yaşandı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

Acun Ilıcalı Fenerbahçe Fenerbahçe Beyaz Tv Ali Koç Ali Koç Futbol Spor Yaşam Spor Haberler

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Yorumlar (13)

Serkan Aslan:

Acun acil mal varlığı araştırmalı ve el konulmalı

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Alper Ersoy Kocman:

Bu haber yanli. Yaziklar olsun size. Atese benzin dokuyor demek ne demek? Acun, dogruyu soylemis.

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Kartal Doğan:

Acun futbolu da yaptığı programlar gibi sanıyor galiba, kavga gürültü ile reyting peşinde.

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Sinan Bulduk:

Koç , Türkiye için beka sorunudur..

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Serkan Kaplan:

Ben biraz dinledim canlı yayında sonra bıraktım. Ama bir lafı var haklıyken haksız duruma düşürdü kendilerini. Bir usulsüzlük olduğunu ve para cezası neyse ödeyerek bundan kurtulunacağını söyledi. Acun ve Ali fenerin başından, içinden yanından. her yerinden çekilirlerse fener biraz düzelir.

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Defenestration Enjoyer:

bu kafayla devam edin

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İnanç Akçay:

Cahil halk başka birsey değil

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atilla çekiç:

gözü fener başkanlığında acunun

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the yellow canary:

ateşe benzin döküyor başlığının anlamı nedir ??? Alper Kızıltepe ya editörlük yapın yada takım sayfalarında yazın, burası sizin kişisel sayfanız değil.

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Casus:

Bozacının şahidi şıracı

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Tüm 13 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
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