Acun Ilıcalı'dan Ali Koç'un Göztepe maçındaki hareketine tam destek

Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında konuk olduğu Göztepe ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ikinci yarısında yaşanan olaylar ise mücadelenin önüne geçerek geceye damgasını vurdu.

ALİ KOÇ'A DESTEK VERDİ

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, yaşananlara ilişkin Beyaz TV'de yaptığı açıklamada, "Daha güzel bir konuda konuşmak isterdim ama şartlar bunu gerektirdi. Futbol, Türkiye'de birçok insanın tutkusu. Yıllardan beri futbolun içindeyim ama resmi olarak yeni görev aldım" dedi.

"BAŞKA ÜLKEDE GİBİYDİM"

"Çok güzel şehrin, güzel bir takımının deplasmanına geldik" diyerek sözlerine devam eden Ilıcalı, "Maçın öncesinde anlamsız bir şekilde düşmanca tavırlar sergilenmeye başlandı. Ben Göztepe ile Fenerbahçe arasında bir gerilim veya olay hatırlamıyorum. Başka bir ülkede gibiydim. Göztepe taraftarını takdir ediyorum ama anlattığım olaylar bir camiayı bağlamaz. Bizim oturduğumuz yerin etrafında çok negatif bir enerji vardı. Sonra iş hakarete döndü. Yakın mesafeden 'şerefsiz' diye bağırıyor" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE BAŞKANI'NA YAKIŞAN BİR HAREKET"

Ilıcalı, sözlerinin devamında, "Gol oldu, hiçbirimiz kımıldamadık. Başkana bilgiler geldi, yaralananlar olduğu ve şiddet uygulandığına dair. Olayı duyar duymaz, hemen kendi taraftarının problemini çözmek istedi. Kural ihlali olabilir ama o anda onu düşünecek durumda değil. Orada yapılan hareket, Fenerbahçe Başkanı'na yakışan bir harekettir. Bir kez daha soruyorum, ülke nereye gidiyor? Holiganizm normalleştirilecekse ben karşısında olarak tepki görmeye hazırım. Konuşmamın asıl sebebi bir konuyu herkesin bilmesini istiyorum. Başkanımız tribünle muhatap olmuyor. Üzerine yabancı madde yağıyor, yine tepki vermiyor. Tahrik var mı? Yok" ifadelerini kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, tribüne giremeyen sarı-lacivertli taraftarlarına destek olmak amacıyla deplasman tribününe gitti. Güvenlik önlemleri altında tribünden ayrılarak oyuncuların çıkış tüneline hareket eden Koç'a tribünlerden yabancı maddeler atıldı. Bir şişenin isabet etmesi ve görevlilerden Fatih Özkan'ın itmesiyle Koç, yerde kalırken daha sonra ev sahibi kulüp görevlileri ile Koç ve korumaları arasında arbede yaşandı.