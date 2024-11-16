Mike Tyson - Jake Paul maçını yerinde izleyen Acun Ilıcalı'ya tepki var
Ünlü televizyoncu ve Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, tüm zamanların en büyük ağır siklet boksörlerinden biri olan Mike Tyson ile ünlü YouTuber Jake Paul arasındaki tarihi boks maçını yerinde izledi. Ilıcalı'nın Hull City montuyla maçı takip ettiğini gören bazı sosyal medya kullanıcıları Ilıcalı'nın sarı-lacivertli takımla ilgilenmediğine dair yorum yaptı.
Ünlü televizyoncu ve Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Mike Tyson ile Jake Paul arasındaki boks maçını eşi Çağla Altunkaya ve arkadaşlarıyla birlikte Teksas'ta canlı olarak takip etti
JAKE PAUL KAZANDI
Tüm zamanların en büyük ağır siklet boksörlerinden biri olarak kabul edilen Mike Tyson, ünlü Youtuber Jake Paul ile ringde karşı karşıya geldi ve kazanan Jake Paul oldu.
HULL CITY MONTU TEPKİ ÇEKTİ
Tarihi maçı üzerindeki Hull City montuyla yerinden takip eden Ilıcalı'ya bazı sosyal medya kullanıcılarından tepki geldi. Kullanıcılar, Ilıcalı'nın Fenerbahçe ile yeteri kadar ilgilenmediğine dair yorum yaptı.