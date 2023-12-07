Acun gemileri yaktı! Fenerbahçe'nin yeni transferine de formayı giydiriyor
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Ryan Kent'i transfer etmek istiyor.
Fenerbahçe'nin bu sezon kadrosuna kattığı ancak fazla forma şansı bulamayan Kent'e yeni bir talip çıktı. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Ryan Kent'i kadrosuna katmak istiyor.
KİRALIK OLARAK İSTİYORLAR
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, İngiliz futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.
KENT, İNGİLTERE'YE SICAK BAKIYOR
Kent'in transferi için Fenerbahçe ile temaslara başlandı ve 27 yaşındaki futbolcu da ülkesi İngiltere'ye geri dönmeye sıcak bakıyor. Hull City dışında bazı İngiliz ve İskoç ekipleri de Kent ile ilgileniyor.
DAHA ÖNCE 3 FUTBOLCU TRANSFER OLDU
Hull City, daha önce Süper Lig devi Fenerbahçe'den Ozan Tufan, Allahyar Sayyadmanesh ve Bora Aydınlık'ı (Kiralık) kadrosuna katmıştı.