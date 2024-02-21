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Acun bombayı patlattı! Ronaldinho Survivor'a geliyor

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Dünyaca ünlü futbolcu Ronaldinho, Survivor All Star'a konuk olacak. 43 yaşındaki Brezilyalı, Sercan Yıldırım'la gösteri maçı yapacak.

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'da Acun Ilıcalı, yarışmacıları heyecanlandıran bir duyuru yaptı. Ilıcalı, Survivor'a efsana futbolcu Ronaldinho'nun misafir edileceğini açıkladı.

Acun bombayı patlattı! Ronaldinho Survivor'a geliyor

RONALDİNHO, SERCAN YILDIRIM'A KARŞI

Sercan Yıldırım ve Ronaldinho, Survivor 2024 All Star'da gösteri maçında yer alacaklar. Acun Ilıcalı duyurusunda, " Ronaldinho'ya Survivor'a gel, ayak tenisi oynayalım dedim. Sağ olsun kırmadı. Yarın Dominik'te bizimle birlikte olacak" ifadelerini kullandı.

Acun bombayı patlattı! Ronaldinho Survivor'a geliyor

MESUT ÖZİL'İN KONUK OLACAĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Survivor'ın 20 Şubat tarihli bölümünde dünyaca ünlü bir futbolcunun yarışmaya konuk olacağı açıklanmıştı. Bölüm fragmanını gören izleyiciler Mesut Özil'in konuk olacağı iddiaları üzerinde sosyal medyada tartışmışlardı. Söz konusu futbolcunun Ronaldinho olduğu kesinleşti.

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Spor

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