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Açıkalın Erciyes 38 FK, TFF 3. Lig'de Kırıkkale FK Spor Kulübü'nü 2-1 yendi

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Açıkalın Erciyes 38 FK, TFF 3. Lig'de Kırıkkale FK Spor Kulübü'nü 2-1 yendi
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TFF 3'üncü Lig 5'inci haftasında Açıkalın Erciyes 38 FK, evinde konuk ettiği Kırıkkale FK Spor Kulübü'nü 2-1'lik skorla yendi. Karşılaşmada Açıkalın Erciyes 38 FK'nın golleri İlkay ve Halil'den, Kırıkkale FK Spor Kulübü'nün golü ise Christopher Jakop'tan geldi.

STAT: Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha

HAKEMLER: Muhammet Kantaroğlu, Furkan Ogün Demir, Ayşe Nida Portakal

AÇIKALIN ERCİYES 38 FK: Mertcan - Mehmet Eksik, Halil, Güney, Osman, Kemal, Hüseyincan (Dk. 80 Ensar), Mehmet Tosun (Dk. 61 Fatih), Mikail (Dk. 75 Caner), Artun (Dk. 75 Berkay), İlkay (Dk. 75 Çağrı Yağız)

KIRIKKALE FK SPOR KULÜBÜ: Hakan - Enes, Alperen, Berkay, İsmail Cem (Dk. 46 Emre), Batuhan, Kerem (Dk. 56 Yasin), Kaan (Dk. 75 Mümin), Yusuf Mert (Dk. 56 Baha), Eray (Dk. 63 Güney), Christopher Jakop

GOLLER: Dk. 20 İlkay, Dk. 50 Halil (Açıkalın Erciyes 38 FK), Dk. 66 Christopher Jakop ( Kırıkkale FK Spor Kulübü)

SARI KARTLAR: Mikail, Mehmet Eksik, İlkay (Açıkalın Erciyes 38 FK) Alperen, Emre ( Kırıkkale FK Spor Kulübü)

TFF 3'üncü Lig 5'inci haftasında Açıkalın Erciyes 38 FK, evinde konuk ettiği Kırıkkale FK Spor Kulübü'nü 2-1'lik skorla yendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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