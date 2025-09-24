Açık Su Yüzücüleri, Filistin İçin Kulaç Attı

ZEYTİNBURNU Yüzme Spor Kulübü Açık Su yüzücüleri, geçtiğimiz günlerde Gazze'ye doğru yola çıkan Küresel Sumud Filosuna destek vermek ve Filistin'de yaşanan soykırımı protesto etmek için Sarayburnu'ndan Yassıada'ya kulaç attı. Yüzücü Sahra Seven, "Her kulacımız Filistinli çocuklara bir destek her kulacımız Filistinli annelere bir destek, Filistinli annelerin bir sesi olsun istiyoruz. İnşallah bu farkındalığı oluşturabiliriz" dedi.

Zeytinburnu Yüzme Kulübü Açık Su yüzücüleri sabah saat 07.00'de Sarayburnu'nda biraraya geldi. 15 kişi Filistin'de yaşanan olayları protesto etmek için ve Küresel Sumud Filosuna destek vermek için yaklaşık 20 kilometre boyunca yüzdü. Sarayburnu'nda denize atlayan yüzücüler, Gazze'deki insani drama karşı Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na kadar yaklaşık 4 saat süren mesafeyi yüzerek geçti.

'YÜZEREK BU FARKINDALIĞI OLUŞTURMAK İSTEDİK'

Yüzücülerden Sahra Seven, "Yüzücü ekip olarak birçok alanda farkındalık oluşturmak için yüzdük. Bugünün anlamı biraz daha büyük, biraz daha duygusal, biraz daha hüzün verici maalesef. Dünyadaki en kulakları yırtıcı ses bir mazlumun sessizliğidir. İşte Filistin'de bu sessizlik var maalesef şu anda. Bizim yapabileceğimiz şey, biz yüzücüyüz, yüzebiliriz. Yüzerek bu farkındalığı oluşturmak istedik. Filistin'e bir ses olmak, Filistin'e destek için yola çıkan Sumud Filosuna destek olmak ve bir farkındalık oluşturmak için böyle bir etkinlik yapmaya karar verdik. Zorlu bir etkinlik, yapacağımız etkinlik şu anda Filistin'in içinde bulunduğu zorluğu

tarif edemez. Sadece biz onlara destek oluyoruz. Şimdi Sarayburnu'nda birazdan suya gireceğiz. 20 kilometrelik bir parkur olan eski adıyla Yassıada, şu anki adıyla Demokrasi Adası'na yüzerek çıkacağız. Her kulacımız Filistinli çocuklara bir destek her kulacımız Filistinli annelere bir destek, Filistinli annelerin bir sesi olsun istiyoruz. İnşallah bu farkındalığı oluşturabiliriz" dedi.

'GAZZE İÇİN DUA EDİYORUZ'

Programa katılan Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Mustafa Sinan Yardım, "Bugün Sumud Filosuna destek olmak için Yassıada'ya yüzeceğiz. Sumud filosu Gazze'ye özgürlük için seyrediyor. Kendi rahatlarını bozarak bir konforsuzluk alanı içinde seyahat ediyorlar.Bizde aynı düşünce ve duygularla orada agresif seyahat nasıl devam ediyorsa burada da agresif yüzüş yapalım dedik. Kendi konfor alanımızın dışına çıktık yani kendi rahatımızı bozduk. Onlar nasıl bozuyorsa biz de bozuyoruz. Bunun anlamı sizlerle beraberiz sizi destekliyoruz sizin duygularınıza katılıyoruz. Gazze için dua ediyoruz Gazze'ye her türlü desteği yapıyoruz demek. İnşallah Sumud Filosu yerine ulaşacaktır. Biz de dualarla farkındalıklarla kulaçlarla desteklerimizi vereceğiz" diye konuştu.

'HERŞEY GAZZE İÇİN'

Spor için değil vicdan çağrısı için yüzdüklerini belirten Yüksel Sönmez ise, "Herşey Gazze için herşey masum insanların hayatını kaybettiği ve dünyanın buna duyarsız kalmaması için bizzat buradayız. Tüm dünyadan isteğimiz bu olaya bir an önce müdahil olunmasıdır. Bu yolculuk bizim için yalnızca bir yüzme etkinliği değil barışa özgürlüğe ve insanlığa dair bir vicdan çağrısıdır. Attığımız her kulaç Gazze'deki çocukların, bebeklerin, annelerin ve bütün sivillerin yaşadığı acıya dikkat çekmek içindir. Amacımız sadece bir sportif faaliyet yapmak değil vicdan sahibi herkese unutmayın, görmezden gelmeyin demektir'" şeklinde konuştu.