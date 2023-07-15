Açık Su Yüzme Yaz Şampiyonası ve Milli Takım Belirleme Yarışları Devam Ediyor

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen Açık Su Yüzme Yaz Şampiyonası ve Milli Takım Belirleme Yarışları, Antalya'nın Alanya ilçesinde devam ediyor. Galip Dere Plajı'ndaki organizasyonda 150 sporcunun katıldığı yarışların ikinci gününde kadınlar 5000 metre serbestte Eylül Nisa Ayçetin birinci oldu. Erkekler 5000 metre serbest kategorisinde ise Hikmet Sami Kopargil birinciliği elde etti.

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen Açık Su Yüzme Yaz Şampiyonası ve Milli Takım Belirleme Yarışları, Antalya'nın Alanya ilçesinde devam ediyor.

Galip Dere Plajı'ndaki organizasyonda 150 sporcunun katıldığı yarışların ikinci gününde kadınlar 5000 metre serbestte Eylül Nisa Ayçetin, 59 dakika 46 saniye ile birinciliği elde etti.

Bu kategoride Zeynep Çelik, 59 dakika 48 saniye ile ikinci ve Melisa Özmen 1 saat 50 saniye ile üçüncü oldu.

Erkekler 5000 metre serbest kategorisinde ise Hikmet Sami Kopargil 53 dakika 49 saniyelik derecesi ile birinciliği elde etti. Bu kategoride 57 dakika 41 saniyelik derecesi ile Mehmet Yiğit Küçükyıldız ikincilik ve 57 dakika 42 saniyeyle Emre Fatih Kartal üçüncülük madalyasını aldı.

Sporculara madalyaları Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer ve Alanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Emre Kıldırgıcı tarafından verildi.