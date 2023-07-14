Açık Su Yüzme Yaz Şampiyonası ve Milli Takım Belirleme Yarışları Başladı

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen Açık Su Yüzme Yaz Şampiyonası ve Milli Takım Belirleme Yarışları, Antalya'nın Alanya ilçesinde başladı. Kadınlar ve erkekler kategorisinde yapılan yarışlarda dereceye giren sporcular madalyalarını aldı.

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen Açık Su Yüzme Yaz Şampiyonası ve Milli Takım Belirleme Yarışları, Antalya'nın Alanya ilçesinde başladı.

Galip Dere Plajı'ndaki organizasyonda yarışların ilk gününde kadınlar 7500 metre serbestte Sevim Eylül Süpürgeci 1 saat 35 dakika 16 saniye ile birinci, Talya Erdoğan 1 saat 35 dakika 18 saniye ile ikinci ve Sezen Akanda Boz 1 saat 35 dakika 21 saniye ile üçüncü oldu.

Erkekler 7500 metre serbest kategorisinde 1 saat 25 dakika 15 saniye ile Mustafa Efe Yılmaz birincilik, 1 saat 25 dakika 16 saniye ile Atakan Ercan ikincilik ve 1 saat 25 dakika 17 saniye ile Efe İşler üçüncülük madalyasını aldı.

Dereceye giren sporculara madalyalarını Alanya Gençlik Spor Müdürü Emre Kıldırgıcı ve Türkiye Yüzme Federasyonu yönetim kurulu üyeleri verdi.