Açık Alan Hokeyi Erkekler Avrupa Şampiyonası Kırklareli'nde Devam Ediyor
Açık Alan Hokeyi Erkekler Avrupa Şampiyonası, Kırklareli'nde devam ediyor. İkinci gününde Ukrayna, Macaristan'ı 10-1 mağlup etti. Bugün Malta-Bulgaristan, Litvanya-Lüksemburg ve Türkiye-Finlandiya maçları da oynanacak.
Açık Alan Hokeyi Erkekler Avrupa Şampiyonası 3, Kırklareli'nde devam ediyor.
Hokey Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyonun ikinci gününde ilk müsabaka, Ukrayna ile Macaristan arasında oynandı. Karşılaşma Ukrayna'nın 10-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
Müsabakayı Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Mustafa Çakır, Gençlik ve Spor Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu ve sporseverler izledi.
Bugün ayrıca Malta- Bulgaristan, Litvanya- Lüksemburg ve Türkiye- Finlandiya maçları oynanacak.
Şampiyona 2 Ağustos Cumartesi sona erecek.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Spor