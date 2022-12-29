Üye Girişi
Haberi Paylaş

Pele'yi maçtan önce öğrendiler! Yıldız futbolcu saygı duruşunda gözyaşlarını tutamadı

Spor Haberleri

82 yaşında hayata gözlerini yuman efsane Pele, futbol dünyasını yasa boğdu. Fransa'daki Marsilya - Toulouse maçından önce Pele için saygı duruşu yapıldı. Cengiz Ünder'in takım arkadaşı Payet, gözyaşlarına hakim olamadı.

Bir süredir kolon kanseri sebebiyle kemoterapi gören futbolun efsanesi Pele, 82 yaşında Albert Einstein Hastanesi'nde hayata gözlerini yumdu. Pele'nin vefatından sonra yıldız isimlerden art arda duygusal mesajlar geldi.

Acı haberi maçtan önce öğrendiler! Yıldız futbolcu saygı duruşu sırasında gözyaşlarını tutamadı

MAÇ ÖNCESİ ÖĞRENDİLER

Fransa'daki Marsilya - Toulouse maçından önce Pele için saygu duruşu yapıldı. Pele'nin vefatını maçtan hemen önce öğrenen futbolcular duygusal anlar yaşadı.

Acı haberi maçtan önce öğrendiler! Yıldız futbolcu saygı duruşu sırasında gözyaşlarını tutamadıGörüntüler beIN Sports'tan alınmıştır

PAYET GÖZYAŞI DÖKTÜ

Cengiz Ünder'in Marsilya'dan takım arkadaşı Payet, saygı duruşunda duygusal anlar yaşadı. Gözyaşlarına hakim olamayan Payet'in görüntüsü futbolseverlerin yüreğine dokundu.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Cengiz Ünal Marsilya Pele Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title