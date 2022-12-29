Pele'yi maçtan önce öğrendiler! Yıldız futbolcu saygı duruşunda gözyaşlarını tutamadı
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82 yaşında hayata gözlerini yuman efsane Pele, futbol dünyasını yasa boğdu. Fransa'daki Marsilya - Toulouse maçından önce Pele için saygı duruşu yapıldı. Cengiz Ünder'in takım arkadaşı Payet, gözyaşlarına hakim olamadı.
Bir süredir kolon kanseri sebebiyle kemoterapi gören futbolun efsanesi Pele, 82 yaşında Albert Einstein Hastanesi'nde hayata gözlerini yumdu. Pele'nin vefatından sonra yıldız isimlerden art arda duygusal mesajlar geldi.
MAÇ ÖNCESİ ÖĞRENDİLER
Fransa'daki Marsilya - Toulouse maçından önce Pele için saygu duruşu yapıldı. Pele'nin vefatını maçtan hemen önce öğrenen futbolcular duygusal anlar yaşadı.
PAYET GÖZYAŞI DÖKTÜ
Cengiz Ünder'in Marsilya'dan takım arkadaşı Payet, saygı duruşunda duygusal anlar yaşadı. Gözyaşlarına hakim olamayan Payet'in görüntüsü futbolseverlerin yüreğine dokundu.