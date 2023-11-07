AC Milan ile Paris Saint-Germain Taraftarları Arasında Olaylar Çıktı

İtalya'nın Milano kentinde Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde AC Milan ile Paris Saint-Germain taraftarları arasında çıkan olaylarda 1 Fransız ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı, 73 Fransız ise gözaltına alındı.

İtalya'nın Milano kentinde Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde AC Milan ile Paris Saint-Germain taraftarları arasında çıkan olaylarda 1 Fransız ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı, 73 Fransız ise gözaltına alındı.

İtalya'nın Milano kentinin Navigli semtinde yaklaşık 50 AC Milan taraftarından oluşan bir grup, gece saatlerinde PSG taraftarlarıyla karşı karşıya geldi. Milan taraftarlarının havai fişek ve sis bombaları atmasıyla iki grup arasında arbede çıktı. İtalyan polisinden yapılan açıklamada, Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde yaşanan olayda 1 Fransız taraftarın iki bıçak darbesiyle ağır yaralanarak Policlinico Hastanesine kaldırıldığı belirtildi. Ayrıca 2 polisin müdahale sırasında hafif yaralandığı aktarıldı. 73 Fransız taraftarın ise gözaltına alındığı duyuruldu.

AC Milan ile PSG, bu akşam Türkiye saati ile 23.00'te San Siro Stadı'nda kozlarını paylaşacak. - MİLANO