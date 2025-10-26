Aboubakar yeni takımındaki ilk maçında farkını gösterdi

Azerbaycan Premier Ligi 9. hafta maçında Neftçi Bakü deplasmanda Kabala ile karşılaştı. Kabala Şehir Stadyumu'nda oynanan maçı konuk ekip 2-0 kazandı.

ABOUBAKAR İLK MAÇINDA İLK GOLÜNÜ ATTO

Neftçi Bakü'ye galibiyeti getiren golleri 71. dakikada Ifeanyi Mathew ve 81. dakikada Vincent Aboubakar kaydetti. Kamerunlu golcü, yeni takımındaki ilk maçında ilk golünü kaydetti.

PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Neftçi Bakü, 12 puana yükselirken, Kabala 5 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maçında Neftçi Bakü, MOİK'i sahasında ağırlayacak. Kabala, Energetik'i kendi evinde konuk edecek.