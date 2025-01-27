Aboubakar'dan Türk hakemler için olay yaratacak sözler

Hatayspor, Trendyol Süper Lig'de 21. haftanın kapanış maçında konuk olduğu Kasımpaşa'ya 8.dakikada 10 kişi kaldığı maçta 5-4 mağlup oldu. Akdeniz ekibinde 2 gol birden atan Vincent Aboubakar, maçın ardından Türk hakemleri için çarpıcı ifadeler kullandı.

"ARTIK CANIMA TAK ETTİ, TÜRK HAKEMLERİNE DAYANAMIYORUZ"

Türk hakemlerine isyan eden Aboubakar, "10 kişi kalarak mücadele ettik ama bu konular hakkında konuşmasam bile canıma tak etti! Türk futbolunda hakemler çok can yakıcı kararlar alıyorlar ve bir takımın kaderiyle oynuyorlar! Bu korkunç bir şey! Maçın başında kırmızı kart! Aklım almıyor! TFF mi yetkili, kim bilmiyorum ama artık buna çözüm bulun! Dayanamıyoruz!" ifadelerini kullandı.

"LİGİ BÖYLE YÖNETMELERİ İNANILMAZ CAN YAKICI"

Aboubakar, açıklamasının devamında "Savaşmaya devam edeceğiz, asla bırakmayacağız. Kümede kalmayı planlıyoruz ama konu yine hakemler! Artık maçlarımızın sabote edildiğini bile düşünüyorum! Böyle olmamalı! Türk hakemlerin bu kararlarla ligi yönetiyor olmaları inanılmaz can yakıcı!" sözlerini sarf etti.