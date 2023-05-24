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Aboubakar'dan ortalığı sallayacak itiraf! Beşiktaş'a gelmeden görüştüğü kulüpleri duyanlar 'Yok artık' diyor

Aboubakar'dan ortalığı sallayacak itiraf! Beşiktaş'a gelmeden görüştüğü kulüpleri duyanlar "Yok artık" diyor

Spor Haberleri

Beşiktaş'ın yıldızı Vincent Aboubakar, siyah-beyazlılara transfer olmadan önce Premier Lig devi Manchester United ve İspanyol temsilcisi Atletico Madrid ile görüştüğünü itiraf etti.

Süper Lig'de oynadığı son 13 maçta mağlubiyet olmayan ve gösterdiği performansla alkış toplayan Beşiktaş'ta takımın en iyilerinden olan Aboubakar, çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Ara transfer döneminde Suudi Arabistan Ligi ekibi Al Nassr'dan Beşiktaş'a geri gelen Kamerunlu golcü, siyah-beyazlı takıma transfer olmadan önce görüştüğü Avrupa'nın dev kulüplerini açıkladı.

Aboubakar'dan ortalığı sallayacak itiraf! Beşiktaş' a gelmeden görüştüğü kulüpleri duyanlar 'Yok artık' diyor

Fransız basınından Canal+ Sport'a konuşan Aboubakar, "Beşiktaş ile anlaşmadan önce Manchester United ve Atletico Madrid ile de görüşme halindeydim. Görüşmelerin ardından Beşiktaş tarafına 'Bana istediğimi verirseniz, geri dönmek benim için sorun değil' dedim ve yeniden Beşiktaş'a döndüm" dedi.

Kamerunlu yıldız, son haftalarda gösterdiği performansla adeta geriye dönüş sinyalleri verdi. Beşiktaş formasıyla bu sezon Süper Lig'de 14 maça çıkan Aboubakar 12 gol atıp 1 de asist kaydetti.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Vincent Aboubakar Spor Haberler

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