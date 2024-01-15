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Beşiktaş, "Aboubakar takas edilecek" haberlerini yalanladı

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Beşiktaş, kadro dışı bıraktığı Vincent Aboubakar'ın Fenerbahçeli Miguel Crespo ile takas edileceği iddialarını yalanladı. Sosyal medyadaki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten kulüp, Aboubakar'ın Kamerun Milli Takımı kampında olduğunu ve tedavisinin devam ettiğini belirtii.

Süper Lig devi Beşiktaş, kadro dışı bıraktığı yıldız futbolcu Vincent Aboubakar'ın takas edileceğine dair çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

TAKAS EDİLECEĞİ KONUŞULUYORDU

Son günlerde sosyal medyada Beşiktaş'ın Vincent Aboubakar'ı, Fenerbahçeli Miguel Crespo ile takas edeceği konuşuluyordu.

KULÜPTEN YALANLAMA GELDİ

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Sosyal Medya mecralarında futbolcumuz Vincent Aboubakar'ın takas edileceği yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Vincent Aboubakar kulübümüzün oyuncusu olup, şu anda Kamerun Milli Takımı kampındadır. Tedavisi devam etmekte olan futbolcumuz Aboubakar'ın bir an önce sağlığına kavuşup takımıyla birlikte olmasını diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

Aboubakar-Crespo takası olacak mı? Beşiktaş'tan resmi açıklama var

NE OLMUŞTU?

Bu sezonki performansıyla eleştirilerin hedefinde olan Aboubakar, Beşiktaş'ın Fenerbahçe'ye sahasında 3-1 yenildiği maçın ardından kadro dışı bırakılmıştı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Vincent Aboubakar Miguel Crespo Fenerbahçe Beşiktaş 3.Sayfa Spor Haberler

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