Aboubakar: Bu sezon hiçbir tartışmam ya da disiplinsiz davranışım olmadı

Beşiktaş'ta geçtiğimiz günlerde kadro dışı bırakılan Vincent Aboubakar, "Artık bu saçma suçlamalara son verelim. Bu sezon herhangi bir saç işlemi yapmadım. Geçen yaz, sezon bittikten sonra ve sezon başlamadan önce saçlarıma işlem yapmıştım. Bu sezon kulüpte hiç kimseyle herhangi bir tartışmam ya da disiplinsiz davranışım olmadı" dedi.

Beşiktaş'ta geçtiğimiz hafta alınan Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından 5 futbolcu kadro bırakılmıştı. Kadro dışı bırakılan 5 futbolcudan birisi olan Vincent Aboubakar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla açıklamalarda bulundu.

Bu sezon kulüpte hiç kimseyle tartışma yaşamadığını ve disiplinsiz bir davranışta bulunmadığını ifade eden Aboubakar, "Artık bu saçma suçlamalara son verelim. Bu sezon herhangi bir saç işlemi yapmadım. Geçen yaz, sezon bittikten sonra ve sezon başlamadan önce saçlarıma işlem yapmıştım. Bu sezon kulüpte hiç kimseyle herhangi bir tartışmam ya da disiplinsiz davranışım olmadı. Hiçbir şey. Bu sezona kadar 11 gol 3 asist yaptım. Geçen sezonun ikinci yarısında 13 gol attım. ve hepsinden önemlisi, sözleşmeli olduğum her dakika tüm çabamı ve konsantrasyonumu takıma veriyorum. Kulüp zaten durumu yeniden değerlendirdi ve bana entegrasyonumu onaylayan bir e-posta gönderdi. Bu yüzden lütfen yasal işlem konusu olabilecek asılsız suçlamaları bırakın ve işimi yapmama izin verin" şeklinde konuştu.