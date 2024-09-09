Aboubakar Beşiktaş'tan ayrıldı! İşte yeni takımı

Beşiktaş uzun süren görüşmeler sonunda ikna etmeyi başardığı Kamerunlu golcüyle ayrılık için el sıkıştı. Atakaş Hatayspor'la 1 yıllığına anlaşma sağlayan Vincent Aboubakar sezonun kalan bölümünde bordo-beyazlı formayı giyecek.

1 YILLIK ANLAŞMA SAĞLADI

Beşiktaş'tan yıllık 3 milyon 110 bin euro garanti ücret alan Aboubakar, Atakaş Hatayspor'la bir yıllığına anlaştı. Bordo-beyazlı kulübün, Kamerunlu golcüye net 1 milyon euro ödeyeceği aktarıldı. Beşiktaş'ın da tecrübeli futbolcuya ayrıca ödeme yapacağı belirtildi.

ÇALIMBAY'IN ROLÜ BÜYÜK

Beşiktaş'ın bugün Aboubakar'la yollarını ayırdığını resmen açıklaması bekleniyor. Bu açıklamanın ardından Hatayspor, Kamerunlu golcüyü kadrosuna kattığını duyuracak. Bu arada Hatayspor'da teknik direktörlük görevine Rıza Çalımbay getirildi. Çalımbay'ın Beşiktaş'tan eski öğrencisi olan Aboubakar'ın transferinde rol oynadığı öğrenildi.