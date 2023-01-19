Her şey tamam!! Taraftarın heyecanla beklediği Aboubakar, özel uçakla İstanbul'a geliyor
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Beşiktaş, Vincent Aboubakar transferini bitirdi. Özel uçak ayarlayan Siyah-Beyazlılar, cuma günü golcü futbolcuyu İstanbul'a getirecek.
Hollandalı golcü Wout Weghorst'un ayrılığı sonrası eski gözdesi Vincent Aboubakar ile temasa geçen Beşiktaş, artık nihai sonuca ulaştı.
10 GÜN SÜRDÜ
Yaklaşık 10 gündür kulübü Al Nassr ile fesih görüşmeleri yapan Kamerunlu golcünün bu gece tüm işlemleri bitireceğini Beşiktaş yönetimine bildirdiği öğrenildi. Vincent Aboubakar için özel uçak ayarlayan siyah-beyazlılar, golcü futbolcuyu yarın İstanbul'a getirmeyi planlıyor.
3,5 YILLIK İMZA
Beşiktaş'ta 3'üncü dönemini yaşayacak olan Aboubakar ile 1 yılı opsiyonlu 3.5 yıllık sözleşme imzalanacak. Yıldız futbolcu 2,6 milyon euro net maaş alacak. Bonuslarla birlikte bu rakam 3 milyon euroyu geçecek.