Aboubakar'a bu sezon bir şeyler olmuş! Kaçırdığı penaltıya tepkiler çığ gibi

Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük ile oynadığı maçta 47. dakikada penaltıdan faydalanamayan Aboubakar, Süper Lig kariyerinde ilk kez bir penaltı kaçırdı. Daha önce Süper Lig'de kullandığı 6 penaltıyı da gole çeviren Aboubakar'ın yaptığı pasif vuruş tepki topladı.