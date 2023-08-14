Üye Girişi
Haberler

Aboubakar'a bu sezon bir şeyler olmuş! Kaçırdığı penaltıya tepkiler çığ gibi

Spor Haberleri

Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük ile oynadığı maçta 47. dakikada penaltıdan faydalanamayan Aboubakar, Süper Lig kariyerinde ilk kez bir penaltı kaçırdı. Daha önce Süper Lig'de kullandığı 6 penaltıyı da gole çeviren Aboubakar'ın yaptığı pasif vuruş tepki topladı.

Süper Lig devi Beşiktaş, Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynadığı maçta 47. dakikada penaltı kazandı. Aboubakar, bu penaltıyı kaçırdı.

KENDİ ALDI KENDİ KAÇIRDI

47. dakikada ceza sahasına giren Vincent Aboubakar, Baniya'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Erkan Özdamar, bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi.

PASİF BİR VURUŞ YAPTI

Penaltıda topun başına geçen Aboubakar, kaleci Dituro'yu geçemedi. Kamerunlu golcü, oldukça pasif bir vuruş yaptı ve takımını öne geçirecek fırsatı tepti.

İşte Aboubakar'a tepkilerden bazıları;

Aboubakar'a bu sezon bir şeyler olmuş! Kaçırdığı penaltıya tepkiler çığ gibi

Aboubakar'a bu sezon bir şeyler olmuş! Kaçırdığı penaltıya tepkiler çığ gibi

Aboubakar'a bu sezon bir şeyler olmuş! Kaçırdığı penaltıya tepkiler çığ gibi

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Vincent Aboubakar Beşiktaş Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title