Aboubakar'a bu sezon bir şeyler olmuş! Kaçırdığı penaltıya tepkiler çığ gibi
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Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük ile oynadığı maçta 47. dakikada penaltıdan faydalanamayan Aboubakar, Süper Lig kariyerinde ilk kez bir penaltı kaçırdı. Daha önce Süper Lig'de kullandığı 6 penaltıyı da gole çeviren Aboubakar'ın yaptığı pasif vuruş tepki topladı.
Süper Lig devi Beşiktaş, Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynadığı maçta 47. dakikada penaltı kazandı. Aboubakar, bu penaltıyı kaçırdı.
KENDİ ALDI KENDİ KAÇIRDI
47. dakikada ceza sahasına giren Vincent Aboubakar, Baniya'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Erkan Özdamar, bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi.
PASİF BİR VURUŞ YAPTI
Penaltıda topun başına geçen Aboubakar, kaleci Dituro'yu geçemedi. Kamerunlu golcü, oldukça pasif bir vuruş yaptı ve takımını öne geçirecek fırsatı tepti.
İşte Aboubakar'a tepkilerden bazıları;