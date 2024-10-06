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Abdurrahman Akyüz, Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkanı Seçildi

Abdurrahman Akyüz, Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkanı Seçildi
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Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu'nun 5'inci Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda Abdurrahman Akyüz, 144 oy alarak yeniden başkan seçildi. Akyüz, gençlere bayrağı devretme hedefinde olduğunu belirtti.

TÜRKİYE Wushu Kung Fu Federasyonu'nun mevcut başkan Abdurrahman Akyüz, yeniden başkan seçildi.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu'nun 5'inci Seçimli Olağan Genel Kurulu ve 6'ncı Mali Olağan Genel Kurulu Ankara, Mamak'ta bulunan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Tek adayla gerçekleşen seçimlerde 145 delege oy kullandı. Toplamda 144 oy alan Abdurrahman Akyüz yeniden Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu başkanı oldu. 1 oy ise boş olarak kullanıldı.

AKYÜZ: 'BAYRAĞI GENÇLERE DEVRETMEK İSTİYORUZ'

Seçimin ardından yaptığı konuşmada koltuk meraklısı olmadığını kaydeden Akyüz, "Koltuk sevdalısı olmadığımızın en büyük kanıtı geçmiş dönemlerde göstermiş olduğumuz tavrımız ve feragatimizdir. Şimdi, yeniden bu işe bir çeki düzen vermemiz gerektiğini biliyoruz. Yerimize genç kardeşlerimizi yetiştirip bayrağı onlara devretmek istiyoruz. Beni başkanlığa yeniden layık gördüğünüz için hepinize yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Akyüz'ün yönetim kurulu listesinde şu isimler yer aldı:

"Muhammet Çapoğlu, Rıdvan Duran, Mücahit Demirtaş, Ebu Bekir Şahin, Bayram Altaş, Hasan Mehmet Kuyumcu, Faruk Hatipoğlu, Hüseyin Dündar, Mustafa Bedirhan Çapoğlu, Bilal Şenay."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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