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Abdullah Avcı, Trabzonspor'un transfer planlamasını 3 maç sonrasında yapacak

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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, takımın aksayan ve ihtiyaç olan mevkilerine takviyeleri belirlemek için önümüzdeki 3 maç sonunda yönetime rapor verecek. Avcı, performanslarından memnun olmadığı oyuncuları da bu süreçte yeniden değerlendirecek.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın devre arası transfer planlaması önümüzdeki süreçte oynanacak 3 maç sonrası netleşecek. Tecrübeli teknik adamın Sivas deplasmanında alınan beraberlik sonrası takımın aksayan ve ihtiyaç olan mevkilerine takviyeleri netleştirmek için önlerindeki 3 maç sonunda yönetime rapor vereceği öğrenildi.

Trabzonspor, Süper Lig'in 14'üncü haftasında sahasında oynayacağı Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Bordo mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı evinde Kayserispor, deplasmanda Gaziantep FK ve ardından sahasında Samsunspor ile oynayacakları maçlar sonrasında hem mevcut kadroda yetersiz gördüğü oyuncularla ilgili, hem de ihtiyaç duyulan bölgeler kaynaklı transfer talebini yönetime iletecek.

Performanslarından memnun olmadığı oyuncularını bu 3 maçlık periyotta yeniden görme fırsatı da bulacak olan Avcı, gidişata göre yönetime rapor sunacak. Avcı'nın oyuncuların performansından memnun olması ve istenilen sonuçların alınması halinde yönetimden en az 3 transfer yapılmasını isteyeceği öğrenildi.

SİNYALLERİ KONYASPOR MAÇI SONRASI VERMİŞTİ

Öte yandan Abdullah Avcı ligin 12'nci haftasında sahasında konuk ettiği Konyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, isim vermeden bazı oyuncularına mesaj vermişti. Tecrübeli teknik adam, takımının hatalı gol yediği pozisyona atıfta bulunarak, "Hem parçada hem görselde çalışıyorum, sonra tekrar sahada çalışıyorum. Eğer aynı gelişmiyorsa yapacak bir şey yok, bay bay. Net, bu bir organizasyon oyunu. Teşekkür ediyorum ama gelişimimizi hızlandırmamız gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Abdullah Avcı Kayserispor Trabzonspor Sivas Teknik Direktör Futbol Spor Haberler

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