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Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'daki ikinci dönemi sona erdi

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Trabzonspor'da ikinci kez göreve getirilen Abdullah Avcı'nın teknik direktörlük dönemi resmen sona erdi. Avcı, 325 gün görevde kaldı ve 44 maçta 26 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşadı.

TRABZONSPOR'da 12 Ekim 2023 tarihinde ikinci kez göreve getirilen Abdullah Avcı dönemi bugün resmen sona erdi. Avcı, bordo-mavili kulüpte ikinci döneminde 325 gün görevde kaldı.

Trabzonspor'da ikinci Abdullah Avcı dönemi bugün resmen sona erdi. Trabzonspor'da görev yaptığı ilk dönemde 1'i Süper Lig (2021-22 sezonu şampiyonluğu) ve 2'si Süper Kupa (2020-21 ve 2022-23 sezonu) olmak üzere toplamda 3 kupa kazandıran Abdullah Avcı ilk olarak 10 Kasım 2020'de göreve gelmişti. Üç yıl bordo-mavili kulüpte görev yapan tecrübeli teknik adam 8 Mart 2023'te görevinden ayrılmıştı. Bu ayrılıktan yaklaşık 7 ay sonra 12 Ekim 2023'te yeniden bordo-mavili kulüple anlaşarak ikinci kez göreve getirilen Abdullah Avcı, teknik direktörlük koltuğunda 325 gün görevde kaldı. 31 Ağustos 2024 tarihinde bordo-mavili kulüple yolları ayrılan Avcı'nın ikinci döneminde Trabzonspor 44 maçta 26 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşadı.

Öte yandan bordo-mavili kulüpten Avcı ile yolların ayrılması sonrası yapılan açıklamada hizmetlerinden ötürü teşekkür edilerek kariyerinde başarı dileklerinde bulunuldu. KAP'a yapılan açıklamada ise Avcı'nın sözleşme kapsamındaki alacaklarının yarısından feragat ettiği ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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