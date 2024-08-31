Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'daki ikinci dönemi sona erdi

TRABZONSPOR'da 12 Ekim 2023 tarihinde ikinci kez göreve getirilen Abdullah Avcı dönemi bugün resmen sona erdi. Avcı, bordo-mavili kulüpte ikinci döneminde 325 gün görevde kaldı.

Trabzonspor'da ikinci Abdullah Avcı dönemi bugün resmen sona erdi. Trabzonspor'da görev yaptığı ilk dönemde 1'i Süper Lig (2021-22 sezonu şampiyonluğu) ve 2'si Süper Kupa (2020-21 ve 2022-23 sezonu) olmak üzere toplamda 3 kupa kazandıran Abdullah Avcı ilk olarak 10 Kasım 2020'de göreve gelmişti. Üç yıl bordo-mavili kulüpte görev yapan tecrübeli teknik adam 8 Mart 2023'te görevinden ayrılmıştı. Bu ayrılıktan yaklaşık 7 ay sonra 12 Ekim 2023'te yeniden bordo-mavili kulüple anlaşarak ikinci kez göreve getirilen Abdullah Avcı, teknik direktörlük koltuğunda 325 gün görevde kaldı. 31 Ağustos 2024 tarihinde bordo-mavili kulüple yolları ayrılan Avcı'nın ikinci döneminde Trabzonspor 44 maçta 26 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşadı.

Öte yandan bordo-mavili kulüpten Avcı ile yolların ayrılması sonrası yapılan açıklamada hizmetlerinden ötürü teşekkür edilerek kariyerinde başarı dileklerinde bulunuldu. KAP'a yapılan açıklamada ise Avcı'nın sözleşme kapsamındaki alacaklarının yarısından feragat ettiği ifade edildi.