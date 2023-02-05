Abdullah Avcı'dan Galatasaray maçına saatler kala herkesi şaşırtan paylaşım: İstanbul'da fırtına var

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig'de bu akşam deplasmanda oynanacak Galatasaray maçı öncesi sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Avcı'nın, "Bu akşam İstanbul'da fırtına var." ifadelerini kullanarak yaptığı paylaşım kısa sürede çok sayıda etkileşim aldı. Sosyal medya hesabından sık paylaşım yapmayan deneyimli hocanın, sarı-kırmızılılarla oynayacakları dev maç öncesi bu hamlesi herkesi şaşırttı.

Şampiyonluk yarışında emin adımlarla ilerleyen Galatasaray'a konuk olacak Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

SAATLER KALA PAYLAŞTI

Bu akşam saat 19.00'da başlayacak ve Nef Stadyumu'nda oynanacak mücadeleye saatler kala sosyal medyadan paylaşım yapan Abdullah Avcı herkesi şaşırttı. Sosyal medyayı sık kullanmayan deneyimli hoca, Galatasaray mücadelesi öncesi, "Bu akşam İstanbul'da fırtına var." paylaşımında bulundu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Tüm futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla beklenen ve hangi skorla sonuçlanacağı merak edilen dev mücadele öncesi Abdullah Avcı'nın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar tarafından oldukça yoğun ilgi gören paylaşım kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı.

İşte Abdullah Avcı'nın o paylaşımı;