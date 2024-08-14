Üye Girişi
Haberler

Abdullah Avcı: Bütün planlarımızı tur atlama üzerine yaptık

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Rapid Wien maçı öncesi yaptığı açıklamada, 'Bütün planlarımızı tur atlama üzerine yaptık' dedi. Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanşında Rapid Wien ile oynayacağı maç öncesi Teknik Direktör Abdullah Avcı ve futbolculardan Okay Yokuşlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Rapid Wien maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Bütün planlarımızı tur atlama üzerine yaptık" dedi.

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanşında Rapid Wien ile oynayacağı maç öncesi Teknik Direktör Abdullah Avcı ve futbolculardan Okay Yokuşlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Abdullah Avcı, bütün planlarını tur atlamak üzerine yaptığının altını çizerek, "Resmi müsabaka olarak Avrupa'da 4. toplamda 5. maçımız. İlk maçı kendi evimizde kaybettik. Organizasyonu olan, iyi bir takıma karşı oynayacağız. Biz bütün planlarımızı tur atlama üzerine yaptık. Bu maçın önemini biliyoruz. Hepimiz bunun farkındayız. Umarım yarın iyi bir oyun ve kazanarak devam ederiz" ifadelerini kullandı.

"Ne yazık ki organize bir kötülükle karşı karşıyayız"

Abdullah Avcı, son günlerde hakaretlere varan saldırılara maruz kaldığını ve bu saldırıların Trabzonspor teknik direktörlük makamına yapılan bir saygısızlık olduğunu ifade ederek, "Görüşlere, eleştirilere açık biriyim. Ne kadar düzgün anlatmaya çalışsam da istemeyenlere ulaşamayacağımı da biliyorum. Sezona başladık transferlerimiz geliyor ve daha da gelecek. Bir takım oluşturmaya çalışıyoruz. Başkanımız, yönetimimiz ve bizler çok özverili çalışıyoruz. Benim ekibim de gece gündüz çalışıyor. Her sezon yeni bir başlangıçtır. Trabzonspor için her sezon, en büyük hedeflerin peşinde koşmaktır. Doğal olarak yeni gelenlerle bir takım oluşturmaya çalışıyoruz bir organizasyon oluşturmaya çalışıyoruz. Bunun için de sonuç almak gerekiyor. Sizden ve taraftarlarımızdan fazlaca zaman ve ekstra bir sabır istemedim istemeyeceğim de. İkinci kez geldiğimde geçen sene Trabzonspor'un şampiyonluk hedefi yoktu en ulaşılabilir hedef üçüncülüktü ve bunu da yakaladık. Kupa finali hedefi koymuştuk bunu da yakaladık 90+5'te yediğimiz golle kaybettik. Aslında söylediğimiz hedefleri yakalamıştık. Şampiyonluk ve Süper Kupa'lar kazandık. Tesislerde, stadyumda sadece kupa değil tesisin içinde, zemininde, toplantı odasında, sağlık odasında birçok şey ve bir vizyon koyarak, başkanımız ve yönetim kurulumuz da buna son derece destek olarak bu gelişime çok katkı sağlıyorlar. Yine de memnun olmayan, durmadan eleştiren bir grupla karşı karşıyayız. İlk kez söylüyorum ne yazık ki organize bir kötülükle karşı karşıyayız. Bunu söylerken kendimle alakalı, oyunla alakalı yapılan eleştirilerden bahsetmiyorum. Oyun içindeki eleştirilere en açık teknik direktör benim. Oyunu konuşarak yapmak istediklerimizi anlatan benim. Hem ben hem de sağduyulu Trabzonspor taraftarı karşı karşıya. Benim ailem var, çocuklarım var. Sosyal medya denen bir mecra var. Sosyal medyayı kullanmıyorum ama bu koltukta oturuyorsam profesyonellerim var bana rapor veriyorlar. Hakaretlere varan çok çirkin saldırılara maruz kalıyorum. ve çok üzülüyorum hak etmediğimi düşünüyorum. Bu koltukta oturuyorsam tabii ki bedelleri var. Bu söylemler bana veya bir başkası için değil Trabzonspor teknik direktörlüğü makamına yapılan bir saygısızlıktır. Bu makam çok değerli bir makamdır. Bu makamlar geçicidir. Ama burada yaptıklarımızı tarih yazacaktır. Tuşa bastığında neler olduğunu tarih yazmaya devam edecektir. Trabzonspor Yönetimi, Başkanı ve teknik ekibi doğru ve gelişen bir yoldadır. Biz yaptık başardık geçmişte. Mevlana'nın bir sözüyle de bitirmek istiyorum konuşmamı. İnandığım da bu. 'Her şey üstüne gelip seni dayanamayacağın bir noktaya getirdiğinde sakın vazgeçme. İşte orası kaderin değişeceği noktadır.' Kapanışı bu şekilde yapmak istedim. Teşekkür ederim" açıklamasında bulundu.

Okay Yokuşlu : "Biz de bir süreç içerisindeyiz"

Bordo-mavili oyuncu Okay Yokuşlu ise yaptığı açıklamada, "Takımımıza yeni katılan oyuncular var. Geçen maçta ben de ilk kez sahaya çıktım ve ilk maçımı oynadım. Şunu belirtmek isterim ki, biz oyuncu grubu olarak gayet pozitif, çalışmaya ve başarıya odaklı bir ekip olduğumuzu söylemek istiyoruz. Herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor, başarıya odaklanmış durumdayız. Henüz ligin başındayız ve şu zamana kadar birçok takım ritmini bulmakta zorlanmaktadır. Biz de bir süreç içerisindeyiz ve burada önemli olan şey niyet ve oyuncuların özverisidir. Biz de tamamen bu sürece ve işimize olumlu bakarak, umarım bunun ilk adımı olarak yarın Avrupa maçımızın 2. ayağında güzel bir sonuçla buradan ayrılırız. Taraftarlarımızı ve camiamızı mutlu ederiz" dedi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Abdullah Avcı Okay Yokuşlu Trabzonspor Rapid Wien trabzon Futbol Spor Teknik Direktör Futbol Spor Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Süper Kupa finali hangi kanalda 2024? Real Madrid ile Atalanta maçı nerede oynanıyor? 2024 UEFA Süper Kupa hangi statta, hangi şehirde oynanıyor? Tabii ücretli mi 2024? TRT Tabii uygulaması ücretsiz mi, kaç TL? Al Nassr maçı hangi kanalda? Al Tawoon Al Nassr maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? DGS iptal mi, DGS neden açıklanmıyor? Galatasaray UEFA Süper Kupa kazandı mı? Galatasaray UEFA Süper Kupa kazandı mı? SÜPER KUPA CANLI izle! 2024 UEFA Süper Kupa maç izleme linki var mı? TRT 1 CANLI izle! 14 Ağustos Real Madrid Atalanta maç izleme linki! REAL MADRİD-ATALANTA CANLI izle! 14 Ağustos Real Madrid Atalanta maçı nasıl izlenir? CANLI maç izle! (REAL MADRİD-ATALANTA) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 14 Ağustos Real Madrid Atalanta maçı nereden izlenir? Lookman oynuyor mu? Real Madrid Atalanta maçı ilk 11'de Lookman var mı, kadroda mı? ARDA GÜLER oynuyor mu? Real Madrid Atalanta Süper Kupa maçı ilk 11'de Arda Güler var mı, kadroda mı? Real Madrid Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Real Madrid Atalanta maçı ne maçı? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 14 Ağustos Çarşamba İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? YKS birincileri nereye yerleşti 2024? YKS şampiyonları hangi üniversiteyi kazandı? 2024 YKS birincileri nereyi tercih etti? Ak Parti'ye kimler katıldı? Ak Parti'ye geçen milletvekilleri ve belediye başkanları kim? İşte Ak Parti'ye katılanlar listesi! Kızıl Goncalar yeni sezon ne zaman? Kızıl Goncalar ne zaman başlıyor? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 14 Ağustos Çarşamba bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef eleme adayları kim 2. ve 3. eleme adayı kim oldu? 14 Ağustos Çarşamba bugün kim potaya gitti?
title