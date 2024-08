Abdullah Avcı: Bütün planlarımızı tur atlama üzerine yaptık

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Rapid Wien maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Bütün planlarımızı tur atlama üzerine yaptık" dedi.

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanşında Rapid Wien ile oynayacağı maç öncesi Teknik Direktör Abdullah Avcı ve futbolculardan Okay Yokuşlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Abdullah Avcı, bütün planlarını tur atlamak üzerine yaptığının altını çizerek, "Resmi müsabaka olarak Avrupa'da 4. toplamda 5. maçımız. İlk maçı kendi evimizde kaybettik. Organizasyonu olan, iyi bir takıma karşı oynayacağız. Biz bütün planlarımızı tur atlama üzerine yaptık. Bu maçın önemini biliyoruz. Hepimiz bunun farkındayız. Umarım yarın iyi bir oyun ve kazanarak devam ederiz" ifadelerini kullandı.

"Ne yazık ki organize bir kötülükle karşı karşıyayız"

Abdullah Avcı, son günlerde hakaretlere varan saldırılara maruz kaldığını ve bu saldırıların Trabzonspor teknik direktörlük makamına yapılan bir saygısızlık olduğunu ifade ederek, "Görüşlere, eleştirilere açık biriyim. Ne kadar düzgün anlatmaya çalışsam da istemeyenlere ulaşamayacağımı da biliyorum. Sezona başladık transferlerimiz geliyor ve daha da gelecek. Bir takım oluşturmaya çalışıyoruz. Başkanımız, yönetimimiz ve bizler çok özverili çalışıyoruz. Benim ekibim de gece gündüz çalışıyor. Her sezon yeni bir başlangıçtır. Trabzonspor için her sezon, en büyük hedeflerin peşinde koşmaktır. Doğal olarak yeni gelenlerle bir takım oluşturmaya çalışıyoruz bir organizasyon oluşturmaya çalışıyoruz. Bunun için de sonuç almak gerekiyor. Sizden ve taraftarlarımızdan fazlaca zaman ve ekstra bir sabır istemedim istemeyeceğim de. İkinci kez geldiğimde geçen sene Trabzonspor'un şampiyonluk hedefi yoktu en ulaşılabilir hedef üçüncülüktü ve bunu da yakaladık. Kupa finali hedefi koymuştuk bunu da yakaladık 90+5'te yediğimiz golle kaybettik. Aslında söylediğimiz hedefleri yakalamıştık. Şampiyonluk ve Süper Kupa'lar kazandık. Tesislerde, stadyumda sadece kupa değil tesisin içinde, zemininde, toplantı odasında, sağlık odasında birçok şey ve bir vizyon koyarak, başkanımız ve yönetim kurulumuz da buna son derece destek olarak bu gelişime çok katkı sağlıyorlar. Yine de memnun olmayan, durmadan eleştiren bir grupla karşı karşıyayız. İlk kez söylüyorum ne yazık ki organize bir kötülükle karşı karşıyayız. Bunu söylerken kendimle alakalı, oyunla alakalı yapılan eleştirilerden bahsetmiyorum. Oyun içindeki eleştirilere en açık teknik direktör benim. Oyunu konuşarak yapmak istediklerimizi anlatan benim. Hem ben hem de sağduyulu Trabzonspor taraftarı karşı karşıya. Benim ailem var, çocuklarım var. Sosyal medya denen bir mecra var. Sosyal medyayı kullanmıyorum ama bu koltukta oturuyorsam profesyonellerim var bana rapor veriyorlar. Hakaretlere varan çok çirkin saldırılara maruz kalıyorum. ve çok üzülüyorum hak etmediğimi düşünüyorum. Bu koltukta oturuyorsam tabii ki bedelleri var. Bu söylemler bana veya bir başkası için değil Trabzonspor teknik direktörlüğü makamına yapılan bir saygısızlıktır. Bu makam çok değerli bir makamdır. Bu makamlar geçicidir. Ama burada yaptıklarımızı tarih yazacaktır. Tuşa bastığında neler olduğunu tarih yazmaya devam edecektir. Trabzonspor Yönetimi, Başkanı ve teknik ekibi doğru ve gelişen bir yoldadır. Biz yaptık başardık geçmişte. Mevlana'nın bir sözüyle de bitirmek istiyorum konuşmamı. İnandığım da bu. 'Her şey üstüne gelip seni dayanamayacağın bir noktaya getirdiğinde sakın vazgeçme. İşte orası kaderin değişeceği noktadır.' Kapanışı bu şekilde yapmak istedim. Teşekkür ederim" açıklamasında bulundu.

Okay Yokuşlu : "Biz de bir süreç içerisindeyiz"

Bordo-mavili oyuncu Okay Yokuşlu ise yaptığı açıklamada, "Takımımıza yeni katılan oyuncular var. Geçen maçta ben de ilk kez sahaya çıktım ve ilk maçımı oynadım. Şunu belirtmek isterim ki, biz oyuncu grubu olarak gayet pozitif, çalışmaya ve başarıya odaklı bir ekip olduğumuzu söylemek istiyoruz. Herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor, başarıya odaklanmış durumdayız. Henüz ligin başındayız ve şu zamana kadar birçok takım ritmini bulmakta zorlanmaktadır. Biz de bir süreç içerisindeyiz ve burada önemli olan şey niyet ve oyuncuların özverisidir. Biz de tamamen bu sürece ve işimize olumlu bakarak, umarım bunun ilk adımı olarak yarın Avrupa maçımızın 2. ayağında güzel bir sonuçla buradan ayrılırız. Taraftarlarımızı ve camiamızı mutlu ederiz" dedi. - TRABZON