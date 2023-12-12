Üye Girişi
Haberler

Abdullah Avcı, Bjelica'yı geride bıraktı

Güncelleme:
Abone Ol

Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, takımın başında çıktığı 7 maçta topladığı 12 puanla önceki teknik adam Bjelica'yı geride bıraktı.

Nurgül GÜNAYDIN/TRABZON Süper Lig'de 15'inci hafta sonunda 26 puanla 4'üncü sırada yer alan Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı, takımın başında çıktığı 7 maçta topladığı 12 puanla kendisinden önceki teknik adam Bjelica'yı geride bıraktı.

Süper Lig'de 15'inci hafta geride kalırken teknik direktör Abdullah Avcı istatistikleri ile Hırvat teknik adam Nenad Bjelica'yı geride bıraktı. Sezona Hırvat teknik adam Nenad Bjelica ile başlayan Trabzonspor, 8'inci hafta sonunda 4 galibiyet ve 4 mağlubiyetle 12 puan toplamıştı. Bordo-mavililer bu 8 maçta rakip kalelere 15 gol atarken, kalesinde de 11 gol görmüştü. Nenad Bjelica'lı Trabzonspor, 8'inci hafta sonunda Süper Lig'de 7'nci sırada yer almıştı. 8'inci hafta sonunda Bjelica ile yolların ayrılması sonrası bordo-mavililerde ikinci Abdullah Avcı dönemi başladı. Süper Lig'de 9'uncu haftada Alanyaspor'a karşı yeniden takımın başında çıkan Avcı galibiyetle göreve başladı. Bordo-mavili takımla 7 maça çıkan Avcı 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Avcı ile bordo-mavililer 7 maçta 12 gol atarken, kalesinde 8 gol gördü. Nenad Bjelica'nın 8 maçtaki 12 puanını 7 maçta toplayan Avcı, Trabzonspor'un başında 100'ncü maçına çıktığı Gaziantep FK karşısında da galibiyetle ayrılarak bu maçını da taçlandırmış oldu.

Ligde 2020-21 sezonunun 9'uncu haftasında bordo-mavili takımla ilk dönemine başlayan Avcı 2021-22 sezonunda takımla şampiyonluğa ulaşmıştı. 2022-23 sezonunun 23'üncü haftanın sonunda takımdan ayrılan Abdullah Avcı 216 gün sonra 12 Ekim 2023 tarihinde yeniden Trabzonspor'a dönerek ikinci dönem görevine başladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Abdullah Avcı Nenad Bjelica Trabzonspor Teknik Direktör Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Hasan Bitmez kimdir, kaç yaşında, nereli? Saadet Partili Hasan Bitmez'in son durumu nedir? Hasan Bitmez'in sağlık durumu nasıl, hastalığı nedir? Saadet Partili Hasan Bitmez meclis kürsüsünde baygınlık geçirdi! Halil Umut Meler ne dedi? Halil Umut Meler'in ifadesi nedir? Faruk Koca'nın ifadesi nedir? Faruk Koca tutuklandı mı? Halil Umut Meler'in sağlık durumu nasıl? Halil Umut Meler son hali! Halil Umut Meler hakemliği bırakacak mı? Halil Umut Meler kimdir, kaç yaşında ve nereli? Manchester Utd-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? Manchester Utd-Bayern Münih hangi kanalda, şifresiz mi? Ogün Samast ismini değiştirecek mi? Ogün Samast'ın yeni adı ne olacak? Faruk Koca kaç yıl ceza alacak? Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı mı, ne kadar ceza alır? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 12 Aralık günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? TV yayın akışı, 12 Aralık bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? Kopenhag-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Kopenhag-Galatasaray hangi kanalda, şifresiz mi? Deniz Yavuzyılmaz kimdir? FOX Çalar Saat konuğu Deniz Yavuzyılmaz kaç yaşında, nereli? Deniz Yavuzyılmaz biyografisi! MÜGE ANLI CANLI İZLE! 12 Aralık Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? LİG MAÇLARI ERTELENDİ | Süper lig ne zamana kadar ertelendi? TFF lig maçları ertelendi mi? Süper lig maçları neden ertelendi 2023?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title