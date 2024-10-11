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Abdullah Avcı, Azerbaycan takımının başına geçiyor

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Son olarak Trabzonspor'u çalıştıran Abdullah Avcı, Azerbaycan Premier Ligi'nin köklü takımlarından Neftçi Bakü'nün başına geçmek üzere. Azerbaycanlı yöneticiler İstanbul'da Avcı ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerin olumlu geçmesi durumunda deneyimli teknik adamın yeni görev yeri Azerbaycan olacak.

Daha önce Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'u çalıştıran Avcı, şimdi ise Azerbaycan Premier Ligi'nin köklü takımlarından Neftçi Bakü ile anılıyor.

GÖRÜŞME YAPILDI

ESH Spor'dan Hazal Palavar'ın özel haberine göre; Azerbaycanlı yöneticiler, İstanbul'a gelerek Abdullah Avcı ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerin olumlu geçmesi durumunda deneyimli teknik adamın yeni görev yeri Azerbaycan olacak.

KARİYERİ

Abdullah Avcı, son olarak Trabzonspor'un başında bulunuyordu. Buradaki görev süresince, takımı 2021-2022 sezonunda Süper Lig şampiyonluğuna taşıyan Avcı, aynı zamanda iki Süper Kupa zaferiyle de başarısını taçlandırmıştı. Ancak, alınan bazı olumsuz sonuçlar ve Avrupa macerasının erken bitmesi sonrasında, Ağustos 2024'te Trabzonspor ile yollarını ayırmıştı.

Abdullah Avcı, Azerbaycan takımının başına geçiyor
Kaynak: Haberler.com / Spor

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