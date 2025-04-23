Abdülkerim'e Konya'da büyük şok! Annesine edilen küfürleri sesi titreyerek anlattı

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Galatasaray'ın savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı'ya, Konyaspor taraftarları büyük tepki gösterdi.

TARAFTARLARLA TARTIŞTI, MAÇ BOYUNCA YUHALANDI

Maç öncesinde zemini incelemek için sahaya çıkan Abdülkerim Bardakcı, Konyaspor taraftarlarının protestosu ile karşılaştı. Bunun üzerine tribünlere doğru giden Abdülkerim Bardakcı, taraftarlar ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Konyaspor'da forma giyen Umut Nayir araya girerek Abdülkerim Bardakcı'yı olay yerinden uzaklaştırdı. Yaşanan gerginliğin sona ermesinin ardından Abdülkerim Bardakcı, soyunma odasına geri gitti.

Konyaspor taraftarları, maç başladıktan sonra da top Abdülkerim Bardakcı'nın ayağına geldiğinde yuhalayarak tepkilerini devam ettirdi. Abdülkerim, 1 Temmuz 2022 tarihinde Konyaspor'dan Galatasaray'a 2.8 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu.

"ANNEME KÜFÜR ETTİLER, İNANILIR GİBİ DEĞİL"

Maçın ardından yaşananlara isyan eden Bardakcı, "Ben 42 numarayı giyiyorum. Burası doğup büyüdüğüm şehir. Burada kaptanlık yaptım. Bugün annem, eşim ve çocuklarım maça geldi. Bu tepkiler inanılır gibi değil. Ben 42 numarayı giyiyorum. Konyalı olarak Avrupa kupalarında Konya'yı temsil ettim. 42 numarayı giymeye devam edeceğim. Konya'yı çok seviyorum. Gol attığımda sevinmiş olabilirim. Güzel bir gol atmıştım ve onun verdiği heyecanla sevindim. Geçen sene şampiyon olduğumuz maçta, Konya'nın küme düşme riski vardı. Şampiyon olduğumuz halde attığımız gole sevinmedim. Bunların görülmemesi çok üzücü. Annem, geçen sene burada Konya düşmesin diye dua etti. Ona küfür ettiler. Tepkiler inanılır gibi değil" dedi.