Abdülkerim Bardakcı Çekya maçında yok
A Milli Takım'ın oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, Portekiz maçında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü ve Çekya maçında forma giyemeyecek. Bardakcı, Portekiz maçının 25. dakikasında yaptığı müdahale sonucu sarı kart görerek son maçta forma giyemeyecek duruma geldi. Milli Takım, F grubundaki son maçında Çekya ile karşılaşacak.
Portekiz'e 3-0 yenilen A Milli Takım'da Abdülkerim Bardakcı, mücadelede gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü.
ÇEKYA MAÇINDA YOK
Karşılaşmanın 25. dakikasında yaptığı müdahale sonucu sarı kart gören savunmacı gruplarda son maçta takımını yalnız bırakacak. Milli Takım, F grubundaki son maçında Çekya ile kozlarını paylaşacak.