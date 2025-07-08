Abdülkadir Ömür yeniden Süper Lig'e döndü

Abdülkadir Ömür yeniden Süper Lig'e döndü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalyaspor, Hull City'de oynayan Abdülkadir Ömür'ü 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.

Geride bıraktığımız sezonun ikinci yarısında Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'da kiralık olarak forma giyen Hull Cityli futbolcu Abdülkadir Ömür yeniden Süper Lig'e dönüyor.

ANTALYASPOR 1 YILLIĞINA KİRALADI

Ertan Süzgün'ün haberine göre; Süper Lig ekibi Antalyaspor, 26 yaşındaki milli oyuncu Abdülkadir Ömür'ü 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Haberde, Abdülkadir Ömür'ün resmi imzayı attığı belirtilirken, resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılacağı kaydedildi.

ANTALYASPOR'DA DİĞER HEDEF HÜSEYİN

Öte yandan Antalyaspor'un transfer çalışmaları kapsamında Trabzonspor'dan ayrılan Hüseyin Türkmen'le de görüştüğü ve ilk aşamada yapılan görüşmelerin olumlu ilerlediği dile getirildi.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonda toplam 28 maça çıkan Abdülkadir Ömür, 1 asistlik performans sergiledi. Yıldız oyuncunun Hull City ile 2027 yılına dek sözleşmesi devam ediyor.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Metan gazı biriken mağarada ne yaşandı? Askerlerimiz 2 dakika arayla şehit oldu

Mağarada ne yaşandı? 12 askerimizin şehit olduğu faciada yeni detaylar
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıCan Reno:

insan kendini bu kadar mı harcar dünya yıldızı olacak yetenek var ama düştüğü durumlara bak

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Köpeğini arabasıyla sürükleyerek öldürdü, evi hayvan severler tarafından ateşe verildi

Köpeğini arabasıyla sürükleyerek öldürdü, evi hayvan severler tarafından ateşe verildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.