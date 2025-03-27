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Abdülkadir Ömür'den yıllar sonra gelen itiraf: Ağlardım, yalvarırdım

Abdülkadir Ömür'den yıllar sonra gelen itiraf: Ağlardım, yalvarırdım
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Çaykur Rizespor'da forma giyen Abdülkadir Ömür, Trabzonspor'da oynadığı dönem kendisine gelen teklif için çarpıcı itiraflarda bulundu. Ömür, geçmişte Manchester City'den gelen transfer teklifini reddetme pişmanlığını dile getirerek, "Ahmet Ağaoğlu'na çok rica ettim, teklif reddedilemeyecek boyutta olduğu için kolaylık istedim. Geriye dönebilseydim beni bıraksınlar diye ağlardım, yalvarırdım" dedi.

Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'da forma giyen Abdülkadir Ömür, Trabzonspor'da oynadığı dönem kendisine gelen teklif için çarpıcı itiraflarda bulundu.

Geçmişe dair pişmanlığını dile getiren Abdülkadir Ömür, Trabzonspor'da forma giydiği dönem Manchester City'den gelen transfer teklifinden bahsetti.

"AĞLARDIM, YALVARIRDIM"

Ömür, " Ahmet Ağaoğlu'na çok rica ettim, teklif reddedilemeyecek boyutta olduğu için kolaylık istedim. Geriye dönebilseydim beni bıraksınlar diye ağlardım, yalvarırdım. Çünkü o tekliften sonra kariyerim, özellikle sakatlıklar açısından düşüşe geçti" ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Kübra Çolakbüyük - Spor
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