ABD'yi deviren U19 milliler, galibiyetin sırrını anlattılar

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Samet Yiğitoğlu: ABD maçına farklı bir motivasyonla hazırlanmamız gerekiyordu

Berke Büyüktuncel: Bir sonraki organizasyonda Avrupa şampiyonu olmayı hedefliyoruz

Metin ARSLANCAN - Sezer AFŞAR / İSTANBUL, - Macaristan'da düzenlenen 2023 U19 FIBA Dünya Kupası'nda üçüncü olan Erkek Milli Basketbol Takımı oyuncuları ABD'yi yenerek bronz madalya kazanmalarının kendilerini gelecek turnuvalar için motive ettiğini belirtti.

U19 Milli Takımı'ndan sorumlu idareci Çağlar Karabulut ise takım içerisinde gelecekte A Milli Basketbol Takımı'nda forma giyecek sporcularının olduğunu aktardı. Takım olarak ABD karşısındaki galibiyete inandıklarını anlatan Karabulut, "Bu takım geçtiğimiz sene İzmir'de düzenlenen U18 Avrupa Şampiyonası'nda finali kaybetmiş, ikinci olmuştu. Takım içinde çok yetenekli, gelecekte A Milli Basketbol Takımı'nda oynayacak sporcularımız mevcut. ABD karşısında bir ilki başararak üçüncülük kazanarak bronz madalya elde ettik. 2004 ve 2005 jenerasyonu, özel bir jenerasyon, bize 12 Dev Adam'ı hatırlatıyor. Cumhurbaşkanımıza ve Gençlik ve Spor Bakanımıza bizlere desteklerinden dolayı teşekkür ederiz" diyerek sözlerini tamamladı.