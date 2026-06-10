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ABD'ye girişi reddedilen Somalili hakem Artan, İstanbul'dan ülkesine döndü

ABD'ye girişi reddedilen Somalili hakem Artan, İstanbul'dan ülkesine döndü
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ABD'ye girişi reddedilen ve İstanbul'a geri gönderilen Somalili futbol hakemi Omar Abdulkadir Artan, Türk Hava Yolları uçağıyla ülkesi Somali'ye hareket etti.

ABD'ye girişi reddedilen Somalili hakem Omar Abdulkadir Artan, İstanbul'dan ülkesine döndü.

Ülkesine dönmek amacıyla İstanbul'dan yapılacak uçuş için bir gün bekleyen Artan, gece saatlerinde İstanbul Havalimanı'na geldi.

Artan, havalimanında basın mensuplarının sorduğu sorulara "FİFA ve Somali halkına desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum." şeklinde yanıt verdi.

Pasaport işlemlerinin ardından Artan, Türk Hava Yollarının TK 646 sefer sayılı uçağıyla ülkesi Somali'ye hareket etti.

Somalili futbol hakemi Artan, Miami Uluslararası Havalimanı'nda durdurulmasının ardından ABD'ye girişine izin verilmemiş ve önceki gün İstanbul'a geri gönderilmişti.

Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından 2025'te yılın hakemi seçilen deneyimli isim, aynı zamanda Dünya Kupası tarihinde görev yapacak ilk Somalili hakem olmaya hazırlanıyordu.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz
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