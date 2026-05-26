Haberler

ABD Milli Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosu açıklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Türkiye ile D Grubu'nda yer alan ABD Milli Takımı'nın 26 kişilik kadrosu duyuruldu. Teknik direktör Mauricio Pochettino yönetimindeki ABD, Paraguay ve Avustralya'nın da bulunduğu grupta mücadele edecek.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Türkiye ile aynı grupta yer alan ABD Milli Takımı'nın kadrosu açıklandı.

Teknik direktörlüğünü Mauricio Pochettino'nun yaptığı ABD, D Grubu'nda Paraguay, Avustralya ve Türkiye ile karşılaşacak.

ABD'nin 26 kişilik kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Matt Freese (NYCFC), Matt Turner (New England Revolution), Chris Brady (Chicago Fire)

Savunma: Chris Richards (Crystal Palace), Tim Ream (Charlotte FC), Mark McKenzie (Toulouse), Auston Trusty (Celtic), Miles Robinson (FC Cincinnati), Antonee Robinson (Fulham), Sergino Dest (PSV), Alex Freeman (Villarreal), Joe Scally (Borussia Mönchengladbach), Max Arfsten (Columbus Crew)

Orta saha: Tyler Adams (Bournemouth), Weston McKennie (Juventus), Cristian Roldan (Seattle Sounders), Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps), Christian Pulisic (Milan), Tim Weah (Marsilya), Malik Tillman (Bayer Leverkusen), Gio Reyna (Borussia Mönchengladbach), Brenden Aaronson (Leeds United), Alejandro Zendejas (Club America)

Forvet: Folarin Balogun (Monaco), Ricardo Pepi (PSV), Haji Wright (Coventry City)

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz
Kılıçdaroğlu, Özel'in grup başkanlığının iptali için TBMM'ye başvurdu

Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ile ilgili başvurusunu yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Araç sahiplerine güzel haber! Benzine dev indirim geliyor

Araç sahiplerinin keyfini yerine getirecek dev indirim geliyor
''Büyüyünce Neuer olacağım'' diyordu! Şimdi tüm Türkiye onu tanıyor

Bu küçük çocuğu tanıdınız mı? Şimdi tüm Türkiye adını ezbere biliyor
Yıllarca Fenerbahçe'de oynamıştı: Galatasaray'la anlaşmaya vardı

5 yıl Fenerbahçe'de oynamıştı: Galatasaray'a transfer oldu
Arda Güler: Ancelotti, 'En iyi orta sahalardan olacaksın' dediğinde bile sağ kanatta oynattı

Arda'ya yaptığı kötülüğü 40 yıllık düşmanı bile yapmaz
Milan'dan Icardi'ye teklif! Duyar duymaz cevapladı

Icardi'ye dev teklif! Duyar duymaz cevapladı
Beşiktaş ve Galatasaray, Gedson Fernandes transferinde karşı karşıya

Transferde ters köşe!
İbrahim Tatlıses imaj tazeledi: İşte buradayım

Bu halini unutun! İbrahim Tatlıses'in değişimi şaşırttı