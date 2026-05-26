ABD Milli Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosu açıklandı
FIFA Dünya Kupası'nda Türkiye ile aynı grupta yer alan ABD Milli Takımı'nın 26 kişilik kadrosu teknik direktör Mauricio Pochettino tarafından açıklandı. ABD, D Grubu'nda Paraguay, Avustralya ve Türkiye ile karşılaşacak.
ABD Erkek Milli Takımı Teknik Direktörü Mauricio Pochettino, 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek turnuvada görev yapacak futbolcuları belirledi.
ABD'nin 26 kişilik kadrosu şu şekilde:
Kaleci: Chris Brady, Matt Freese, Matt Turner
Defans: Max Arfsten, Sergino Dest, Alex Freeman, Mark McKenzie, Tim Ream, Chris Richards, Antonee Robinson, Miles Robinson, Joe Scally, Auston Trusty
Orta saha: Tyler Adams, Sebastian Berhalter, Weston McKennie, Gio Reyna, Cristian Roldan, Malik Tillman
Forvet: Brenden Aaronson, Folarin Balogun, Ricardo Pepi, Christian Pulisic, Tim Weah, Haji Wright, Alejandro Zendejas