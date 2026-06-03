Haberler

ABD maçımızı oynayacağımız SoFi Stadyumu görüntülendi, herkes beğeni yağdırdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2026 Dünya Kupası'nda Türkiye ile ABD maçına ev sahipliği yapacak SoFi Stadyumu görüntülendi. Modern mimarisi ve etkileyici atmosferiyle dikkat çeken tesis, futbolseverlerden büyük beğeni aldı.

2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı yaklaşırken, turnuvada Türkiye ile ABD arasında oynanacak karşılaşmaya ev sahipliği yapacak SoFi Stadyumu yeniden gündeme geldi. ABD'nin Los Angeles kentinde bulunan dev stadyumun görüntüleri büyük ilgi gördü.

MODERN MİMARİSİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Dünyanın en modern spor tesisleri arasında gösterilen SoFi Stadyumu, sahip olduğu teknolojik altyapı ve mimari yapısıyla öne çıkıyor. Dev ekranları, geniş seyirci kapasitesi ve üst düzey imkanlarıyla dikkat çeken stat, Dünya Kupası'nın en önemli merkezlerinden biri olacak.

TÜRKİYE İLK MAÇINI AVUSTRALYA İLE OYNAYACAK

2026 Dünya Kupası D Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımı, turnuvadaki ilk maçına 14 Haziran Pazar günü Avustralya karşısında çıkacak. Karşılaşma Türkiye saatiyle 07.00'de başlayacak.

GRUPTAKİ DİĞER RAKİPLER PARAGUAY VE ABD

Ay-yıldızlı ekip, gruptaki ikinci maçında 20 Haziran'da Paraguay ile karşı karşıya gelecek. Türkiye'nin grup aşamasındaki son sınavı ise 26 Haziran'da ev sahibi ülkelerden ABD'ye karşı olacak.

TÜRKİYE - ABD MAÇI SAAT 05.00'TE

Milli takımın ABD ile oynayacağı mücadele Türkiye saatiyle 05.00'te başlayacak. SoFi Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın, grubun kaderini belirleyecek maçlardan biri olması bekleniyor.

FUTBOLSEVERLERDEN TAM NOT

Türkiye ile ABD arasındaki mücadeleye ev sahipliği yapacak stadyumun görüntüleri futbolseverlerin beğenisini topladı. Görkemli yapısıyla dikkat çeken SoFi Stadyumu'nun, turnuvanın unutulmaz atmosferlerinden birine sahne olması bekleniyor.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP yorumu: Kahraman ilan ettikleri hain oldu

Erdoğan'dan çok konuşulacak bir Kılıçdaroğlu çıkışı daha

Emekli polisin oğlunu öldürdüğü anlar ortaya çıktı! Şarjör bitene kadar ateş etti

Emekli polisin oğlunu öldürdüğü anlar! Şarjör bitene kadar ateş etti
Kemal Kılıçdaroğlu salı günü parti grubunda konuşacak

"Yapamaz" denileni yapıyor

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aziz Yıldırım Tedesco'yu fena bombaladı

Aziz Yıldırım Tedesco'yu fena bombaladı: 6 kere...
Patrick Kluivert'tan Türkiye için dikkat çekici yorum

Türkiye için yaptığı tahminle bir kez daha kalpleri kazandı

Düğününe üç ay kala botoks yaptıran genç kızın hayatı kabusa döndü

Düğününe üç ay kala hayatının şokunu yaşadı: İptal olabilir
Trabzonspor'da Zubkov ile yollar ayrıldı

Süper Lig devinde şok ayrılık! Resmi açıklama geldi
Uçak indi! Süper Lig devinin yeni yıldızı İstanbul'da

Uçak indi! Süper Lig devi ilk transfer bombasını patlattı
Siyasetten uzaklaşan Barış Atay, ünlü oyuncuyla aşk kaçamağında

Ünlü oyuncu ile aşk tatilinde! Paylaştıkları fotoğraflar ele verdi

Emekli polis para isteyen oğlunu öldürdü, cesedinin başında ekipleri bekledi

Para isteyen oğlunu öldürdü, cesedinin başında polisi bekledi