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ABD, FIFA Dünya Kupası'na katılacak İran Milli Takımı'nın teknik ve idari üyelerine henüz vize vermedi

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ABD'nin, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılacak İran Milli Futbol Takımı'nın bazı teknik ve idari üyelerine henüz vize vermediği belirtildi. İran, vize başvurusunu ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine yapmıştı.

ABD'nin, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılacak İran Milli Futbol Takımı'nın bazı teknik ve idari üyelerine henüz vize vermediği belirtildi.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansına göre ABD, İran Milli Futbol Takımı'nın bazı teknik ve idari üyelerine şu ana kadar vize vermedi.

İran Milli Futbol Takımı, vize için ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine başvuruda bulunmuştu.

Bazı uluslararası basın kuruluşları ise İran Milli Futbol Takımı'nın ABD vizesi aldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
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