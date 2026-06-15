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ABD, İran Milli Takımı'nın basın sorumlularına vize vermedi

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ABD, 2026 FIFA Dünya Kupası öncesi İran Milli Futbol Takımı'nın 2 medya sorumlusuna vize vermedi. İran basın birimi, bu durumun bilgi akışında gecikmelere yol açabileceğini duyurdu.

Amerika Birleşik Devletleri, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda oynayacağı ilk maç için Meksika'nın Tijuana şehrinden ABD'nin Los Angeles kentine giden İran Milli Futbol Takımı'nın 2 medya sorumlusuna vize vermedi.

Yeni Zelanda karşılaşması öncesinde İran Milli Takımı'nın basın biriminden yapılan açıklamada, "Değerli meslektaşlarımız, İran Milli Takımı'nın basın ekibindeki iki üyeden hiçbiri henüz ABD vizesi alamadığı için şu anda takımla birlikte seyahat edemiyoruz. Doğal olarak bu durum güncel bilgilerin aktarılması ve paylaşılmasında bazı gecikmelere yol açabilir. Bu öngörülemeyen durumdan dolayı şimdiden içtenlikle özür dileriz, anlayışınız ve sabrınız için teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul
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