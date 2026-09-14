Haberler

ABD Açık'ta tek erkekler şampiyonu Zverev oldu

Güncelleme:
+77 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- ABD'li Shelton'ı 3-1 yenen Alman tenisçi, kariyerinin ikinci grand slam zaferini kazandı

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta, tek erkekler finalinde ABD'li Ben Shelton'ı 3-1 mağlup eden Alman Alexander Zverev, şampiyon oldu.

New York kentinde düzenlenen turnuvada, dünya 1 numarası Alexander Zverev ile kariyerinde ilk kez bir grand slam finaline yükselen Ben Shelton (8) karşı karşıya geldi.

3 saat 33 dakika süren final mücadelesinde rakibini 6-3, 7-6, 5-7 ve 6-2'lik setlerle 3-1 yenen Zverev, kariyerinin ikinci grand slam zaferini kazandı.

Bu yıl Fransa Açık'ta ilk grand slam şampiyonluğunu elde eden 29 yaşındaki Zverev, Wimbledon'da final, Avustralya Açık'ta da yarı final oynadı.

Alman sporcu, 2020'de de ABD Açık'ta final oynamış ancak Avusturyalı Dominic Thiem'e 3-2 yenilmişti.

Kaynak: AA
Kuzey Marmara Otoyolu’nda bariyerlere çarpan yolcu otobüsünün yanma anı kamerada

İstanbul'daki katliam gibi kaza anbean kamerada
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kızılcık Şerbeti'nin Aylin'i Hamide Akkuş nişanlandı: Tepsiye para yağdı

Fenomen dizinin oyuncusu nişanlandı: Tepsiye resmen para yağdı
Müstehcenlik soruşturmasında Pınar Güler yakalandı

Günlerdir aranıyordu! Sonunda yakalandı
Galatasaray evindeki yenilmezlik serisini 38 maça çıkardı

Bu iş başka bir boyuta gidiyor! Tam 38 maç oldu
Kadının cansız bedeni kıyıya vurdu, hiçbir şey olmamış gibi oturmaya devam ettiler

İnsanlık bitmiş dedirten görüntüler
Transfere yaklaşık 400 milyon Euro harcadılar, 4 maçta gol dahi atamadılar

Transfere 400 milyon Euro harcadılar, 4 maçta tek gol dahi atamadılar
Gift Orban, Victor Osimhen'i yakaladı

Bu adamı kim durduracak? Victor Osimhen'i de yakaladı
Büşra bebek çadırda kaybolmuştu! Annesi jandarmadaki ifadesinde gerçeği itiraf etti

Büşra bebek çadırda kaybolmuştu! Annesi korkunç gerçeği itiraf etti