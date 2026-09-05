ABD Açık'ta Sürpriz Veda: Üç Seribaşı Elendi

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta tek erkeklerde 5 numaralı seribaşı Flavio Cobolli ve 9 numaralı seribaşı Taylor Fritz ile tek kadınlarda 10 numaralı seribaşı Amanda Anisimova, turnuvaya üçüncü turda veda etti.

New York kentindeki turnuvanın 7. gününde, tek erkeklerde 5 numaralı seribaşı İtalyan tenisçi Flavio Cobolli, Belçikalı rakibi Alexander Blockx'a (28) 7-6, 3-6, 0-6 ve 3-6'lık setlerle 3-1 yenilerek üçüncü turda turnuvadan elendi.

ABD'li Taylor Fritz (9), Arjantinli rakibi Francisco Cerundolo'ya (24) 6-3, 6-4, 3-6, 4-6 ve 4-6'lık setlerle 3-2 yenilerek turnuvaya üçüncü turda veda etti.

Anisimova, üçüncü turda elendi

Tek kadınlarda 10 numaralı seribaşı ABD'li Amanda Anisimova, Avusturyalı tenisçi Anastasia Potapova'ya (24) 2-6 ve 5-7'lik setlerle 2-0 yenilerek üçüncü turda elendi.

Polonyalı sporcu Iga Swiatek (8), Çek rakibi Marie Bouzkova'yı (25) 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek dördüncü tura adını yazdırdı.

Rus tenisçi Mirra Andreeva (5) da Çek rakibi Nikola Bartunkova'yı 6-2 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek dördüncü tura çıktı.

Kaynak: AA