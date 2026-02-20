Haberler

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda ABD, kadınlar buz hokeyinde altın madalya kazanarak, Kanada'yı uzatmalarda 2-1 mağlup etti. Bu başarı, ABD'nin buz hokeyinde üçüncü olimpiyat şampiyonluğunu elde etmesini sağladı.

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın buz hokeyi kadınlar kategorisinde ABD, altın madalya elde etti.

İtalya'daki organizasyonun 13. gününde buz hokeyi kadınlar final maçı, Milano Santagiulia Arena'da yapıldı.

Hilary Knight ve Megan Keller'in attığı gollerle Kanada'yı uzatma periyodunda 2-1 mağlup eden ABD, altın madalyanın sahibi oldu. Gümüş madalyanın sahibi olan Kanada'nın golünü ise Kristin O'Neill kaydetti.

ABD, 1998 ve 2018'in ardından üçüncü olimpiyat şampiyonluğunu yaşadığı buz hokeyi kadınlarda 8. madalyasını kazandı.

Üçüncülük maçında ise İsviçre, İsveç'i 2-1 yenerek bronz madalya elde etmişti.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan
Gece yarısı çok sayıda atama! İki bakanlıkta 7 bakan yardımcısı değişti

İki bakanlıkta kritik isimler değişti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz ikilisi yıllar sonra bir arada! Son halleri ağızları açık bıraktı

Kurtlar Vadisi'nin efsane ikilisi yıllar sonra bir arada
Uğurcan Çakır'ı yedekleyecek kaleci geliyor! İşte o isim

Uğurcan'ı yedekleyecek kaleci geliyor! İşte o isim
Napoli'den Galatasaray'a dev jest

Napoli'den Galatasaray'a görülmemiş jest
Vitor Pereira'dan ''Bir gün Fenerbahçe'de görev almak ister misiniz?' sorusuna cevap

''F.Bahçe'de görev almak ister misiniz?" sorusuna verdiği cevap bomba
Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz ikilisi yıllar sonra bir arada! Son halleri ağızları açık bıraktı

Kurtlar Vadisi'nin efsane ikilisi yıllar sonra bir arada
Uyuşturucu soruşturmasında ünlü isimler için karar verildi

Uyuşturucu soruşturmasında ünlü isimler için karar
Kulisleri hareketlendiren ziyaret: Mansur Yavaş, Müsavat Dervişoğlu ile görüştü

Mansur Yavaş'tan kulisleri hareketlendiren ziyaret