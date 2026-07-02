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ABD, Bosna Hersek'i 2 golle geçti

ABD, Bosna Hersek'i 2 golle geçti
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2026 FIFA Dünya Kupası Son 32 Turu'nda ABD, ikinci yarıda 10 kişi kalmasına rağmen Bosna Hersek'i 2-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı ve Belçika ile eşleşti.

2026 FIFA Dünya Kupası Son 32 Turu'nda ABD, ikinci yarıda 10 kişi kalmasına rağmen Bosna Hersek'i 2-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı ve Belçika ile eşleşti.

2026 FIFA Dünya Kupası Son 32 Turu'nda ABD ile Bosna Hersek, San Francisco'da karşı karşıya geldi. ABD, Folarin Balogun'un 45. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Mücadelenin 64. dakikasında VAR'ın uyarısıyla faul pozisyonunu izleyen Brezilyalı hakem Raphael Claus, Folarin Balogun'a kırmızı kart göstererek ABD'yi 10 kişi bıraktı. Buna rağmen ABD, 82. dakikada Malik Tillman'ın kaydettiği golle mücadeleyi 2-0 kazanarak adını bir üst tura yazdırdı.

Bu sonucun ardından ABD, son 16 turunda Belçika ile eşleşti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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