ABB FOMGET, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde Slavia Prag'a Yenildi

ABB FOMGET, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2'nci Eleme Turu Yarı Final maçında Çekya temsilcisi Slavia Prag'a 2-1 mağlup oldu.

Başkent temsilcisi ABB FOMGET, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2'nci Eleme Turu Yarı Final maçında, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de bulunan, Helsinki Stadyumu'nda Slavia Prag ile karşı karşıya geldi. Maç Slavia Prag'ın 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı. Slavia Prag'a galibiyeti getiren golleri, 46'ncı dakikada McLaughlin ve 49'uncu dakikada Svitková kaydetti. ABB FOMGET'in tek golü ise 90+5'de Armisa Kuç'tan geldi.

Kulüpten edinilen bilgiye göre ABB FOMGET, bu akşam oynanacak Valerenga - HJK Helsinki maçının kaybedeni ile cumartesi günü Helsinki Stadyumu'nda karşılaşacak. Başkent temsilcisi karşılaşmayı kazanması durumunda Avrupa Kupası'nda yoluna devam edecek.