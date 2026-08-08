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ABB FOMGET, Nijeryalı Usani'yi transfer etti

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Turkcell Kadın Futbol Süper Lig ekibi ABB FOMGET, 18 yaşındaki Nijeryalı defans oyuncusu Miracle Ofem Usani ile anlaştı. Son olarak Edo Queens'te forma giyen Usani, Nijerya Milli Takımı'nda da görev yaptı.

Turkcell Kadın Futbol Süper Lig ekiplerinden Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET, Nijeryalı futbolcu Miracle Ofem Usani'yi transfer etti.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, "Miracle Ofem Usani ile anlaşmaya varmış bulunuyoruz. Hedeflerimize giden yolda formamızı terletecek olan Miracle'a 'hoş geldin' diyor, kırmızı-lacivert formamız altında sağlık, başarı ve şampiyonluklarla dolu bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

18 yaşındaki defans oyuncusu Usani, son olarak Nijerya ekibi Edo Queens forması giydi. Nijerya Milli Takımı'nda da görev yapan genç futbolcu, kariyerinde Abia Angels takımında da oynadı.

Kaynak: AA
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