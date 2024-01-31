ABB FOMGET Kadın Futbol Takımı'nın oyuncusu Birgül Sadıkoğlu, UD Tenerife ile sözleşme imzaladı
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET Kadın Futbol Takımı'nın milli oyuncusu Birgül Sadıkoğlu, İspanya temsilcisi UD Tenerife ile sözleşme imzaladı. Tenerife Kulübü, transferi sosyal medya üzerinden duyurdu.
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET Kadın Futbol Takımı'nın milli oyuncusu Birgül Sadıkoğlu, İspanya temsilcisi UD Tenerife ile sözleşme imzaladı.
Tenerife Kulübü, Birgül Sadıkoğlu'nun transferini sosyal medya paylaşımıyla duyurdu.
İspanyol ekibinden yapılan açıklamada, "Türkiye'nin milli hücum oyuncusu, yeteneklerini sunmak için ara transfer döneminde kulübümüze katılmıştır." denildi.