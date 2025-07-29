ABB FOMGET Kadın Futbol Takımı Neftçi ile Maça Hazır

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET Kadın Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu 4. Grup yarı finalinde yarın Azerbaycan temsilcisi Neftçi ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Başkent temsilcisi, Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Futbol Evi Stadı'nda yapılacak karşılaşma öncesi son çalışmasını gerçekleştirdi. Teknik direktör Hasan Vural yönetimindeki antrenmanda başkent ekibi, çabukluk, top kapma ve pas çalışmaları yaptı.

ABB FOMGET ile Neftçi'nin Futbol Evi Stadı'nda oynayacağı maç, TSİ 19.00'da başlayacak.

Karşılaşmayı İsveçli hakem Hanna Laajanen yönetecek.

Bu maçı kazanan takım 2 Ağustos Cumartesi günü finalde İsrail ekibi Kiryat Gat ile yine Arnavutluk'ta karşı karşıya gelecek.