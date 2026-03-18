ABB FOMGET, iftar programında bir araya geldi

ABB FOMGET Kadın Futbol Takımı, düzenlenen iftar programında buluştu.

Kulüp başkanı Ahmet Güven, futbolcular ve teknik heyetin katılımıyla gerçekleştirilen program,Göksu Parkı içindeki Başkent Sosyal Tesisleri'nde düzenlendi.

İftar programında konuşan ABB FOMGET Spor Kulübü Başkanı Ahmet Güven, ramazan ayının birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdiğini belirterek, "Bu mübarek ayda aynı sofrada bir araya gelmek, aynı ekmeği paylaşmak en anlamlı değerlerimizden biridir. Bu akşam sadece bir iftar sofrasında değil; kardeşlik ve dayanışma duygularında buluşuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ABB FOMGET Spor Kulübü olarak sporu yalnızca bir müsabaka alanı olarak görmediklerini aktaran Güven, kulübün farklı branşlarda faaliyet gösterdiğini ve geniş bir spor ailesine dönüştüğünü ifade etti.

Futbol başta olmak üzere birçok branşta sporcuların Ankara'yı ve Türkiye'yi temsil ettiğini anlatan Güven, elde edilen başarıların disiplin ve emeğin sonucu olduğunu dile getirdi.

Güven, desteklerinden dolayı ABB Başkanı Mansur Yavaş'a teşekkür ederek, "Sayın başkanımızın spora ve gençliğe verdiği önem, Ankara'da sporun gelişmesine büyük katkı sağlıyor. Bizler de bu destekle Başkentimizi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Program, semazen gösterisi ve müzik dinletisinin ardından sona erdi.